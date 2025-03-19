英接收首套海上自主掃雷系統 台灣徵求中

歐洲軍工大廠達拉斯集團已向英國皇家海軍交付首套「新型海上自主掃雷系統」，今年底前將再交付3套，有望大幅提升英軍反水雷能力，同時減少人力損失。（圖片取自Thales官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人化掃雷已成世界各國趨勢，我國也在今年初針對「無人船及水下無人載具」案進行公開徵求，而在近日，歐洲軍工大廠達拉斯集團（Thales）已向英國皇家海軍交付首套「新型海上自主掃雷系統」，今年底前將再交付3套，有望大幅提升英軍反水雷能力，同時減少人力損失。

軍聞網站「Naval News」報導，交付儀式14日在達利思位於英國普利茅斯的海事自主中心舉行，英國國防部採購與工業部長伊格爾、西南德文郡議員史密斯等政要，以及達利思英國分公司執行長西維特爾均親自出席。

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報導指出，「海上自主掃雷系統」由無人水面載具（USV），整合最新多視角聲納技術（SAMDIS）的先進拖式聲納系統（TSAM）、遙控載具（ROV）與可移動式作戰中心（e-POC），以及其他指揮與控制支援系統組成，搭配達利思開發的聲納分析系統「Mi-Map」，可以近4倍效率分析大量資料數據。該平台可於母艦或沿海基地等部署，並使操作員能更快、更精確地探測並識別海底水雷。

伊格爾說，自主技術將使船員遠離雷區保證安全，它還為英國工業界創造了數百個技術崗位，這充分表明國防是經濟成長的引擎。

報導說，英國也與法、德、義合作，成立歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR），降低軍備生產成本；此次交付即為英法海上水雷反制（MCM）計畫之一環，期借助人工智慧（AI）與無人技術等先進科技，提升國家防衛戰力。

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