允許舉債刺激國防開支 德國投票成功設五千億美元基金

圖為「國土防衛師」成軍儀式。（圖片取自德國聯邦國防軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國財政向來保守，不允許舉債創造赤字，堅持財政平衡，但也因此無法利用貨幣寬鬆政策刺激經濟。不過，這項原則近年已因製造業衰退、俄羅斯威脅等因素逐漸動搖。德國議會昨日通過一項法案，放鬆對聯邦國防開支的長期限制，允許國防和某些安全預算的增加超出國家預算赤字限制

軍聞網站「Naval Technology」報導，除此之外，該修正案還允許設立5000億歐元（約新台幣18兆）的專項基金，用於「對基礎設施的額外投資以及為到2045年實現氣候中和而進行的額外投資」。

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報導指出，德國於該基金主要注重軍事後勤領域和軍民兩用基礎設施，雖然荷蘭、德國、波蘭於去年2月同意建立一條軍事走廊，但歐盟法規指出，若戰車重量超出當地道路負荷，那就不能經過該國，除此之外還有其他不同國家的不同法規限制。

《德國之聲》報導，「債務剎車」政策被寫入德國《基本法》，嚴禁德國各州發行新債，聯邦財政每年的新增債務也被限制在GDP的0.35%以下，僅在嚴重經濟危機以及自然災害時允許例外德國。2024年聯邦財政開支總額為4670億歐元，其中僅250億靠債務支撐，剩餘的全靠稅款等財政收入，即符合「債務剎車」政策的規定。

報導指出，該法案針對超過GDP1%的國防支出可豁免於限制政府舉債的「債務剎車」機制。如此一來德國可以無上限地舉債，用來支應三軍並提供烏克蘭軍事援助。

報導補充，另外特別設立的5000億歐元基金，為基礎設施翻修升級，為期十年，其中1000億將提供給各聯邦州。

除此之外，根據兩黨共識，今後聯邦各州政府也將被允許少量發行新債，其每年新增債務上限也將是經濟總量的0.35%，和聯邦財政持平。

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