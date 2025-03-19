MQ-9明年將測試掛載「SkyTower II」莢艙 成空中情報、通訊中樞

美國海軍UX-24無人機測試評估中隊日前完成了將SkyTower II莢艙整合至MQ-9上的第一步，該系統預計明年即能達到初始作戰能力（IOC），提升強跨領域的機載網路通訊實力。（圖片擷取自NAVAIR）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕MQ-9無人機的成功與通用性，使其成為空中無人載台的首選，美軍近年在MQ-9上測試各類外掛莢艙，以擴充該機的「專職」作戰能力；美國海軍上週表示，他們的測試評估中隊已完成將新的SkyTower II莢艙，整合至MQ-9上的第一步，該系統預計明年即能達到初始作戰能力（IOC），提升強跨領域的機載網路通訊實力。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）日前發布新聞稿指出，海軍唯一的無人機測試評估中隊UX-24，接收了首個專為MQ-9使用的SkyTower II（STII）莢艙，並於上月底成功將新莢艙裝載到MQ-9無人機上，並進行初步動力檢查，這是將新興功能整合到MQ-9平台上的第一步。

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UX-24也在2月底時，在帕克斯河（Pax River）海軍基地的大型隔音室中完成了MQ-9的適應性檢查。團隊進行了一系列測試，並首次將飛機吊起，以降低即將進行的測試風險。測試結果證明，SkyTower II莢艙能夠安全懸掛在機體外，同時為無人機提供電力、冷卻和衛星網路鏈，以實現通訊、指揮和控制。

2月底時，UX-24團隊在隔音室中進行了一系列測試，結果證明，SkyTower II莢艙能夠安全懸掛在機體外，同時為無人機提供電力、冷卻和衛星網路鏈，以實現通訊、指揮和控制。（圖片擷取自NAVAIR）

SkyTower II莢艙是一種機載網路擴展套件，可增強跨域通訊能力並連結不同部隊之間的通訊，執行情報、監視和偵察（ISR）作戰概念，並透過與多支部隊提供戰術相關的作戰通訊和資料共享能力，來支援MQ-9無人機的作戰任務。在接下來的幾個月裡，UX-24將持續為MQ-9進行後續的升級測試活動。

SkyTower II吊艙，計畫將於明（2026）年達到初始作戰能力，並部署到海軍陸戰隊的中隊中，以增強情報通訊與作戰能力。

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