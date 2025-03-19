CNN：普廷巧勝川普 烏克蘭停火提議成空談

CNN認為，川普外交首戰慘敗給普廷。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）一篇評論指出，俄羅斯總統普廷18日在烏克蘭戰爭的外交角力中，再度展現其「無交易」藝術，巧妙挫敗美國總統川普的停火提議。CNN分析，普廷擅長將「不」偽裝成「也許」或「可能不會」，讓川普首次與克里姆林宮展開戰時外交碰壁，教訓慘痛。

川普政府提出「無條件停火30天」，卻在一週等待與數百人命損失後，只換來小規模戰俘交換、曲棍球比賽、延續會談，以及克里姆林宮所稱為期一個月「暫停攻擊能源基礎設施」的承諾。然而，「能源基礎設施」一詞引發混淆。白宮新聞聞秘書李威特提及「能源和基礎設施」，涵蓋範圍卻大相逕庭。

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俄方承諾停止攻擊烏克蘭電網與天然氣設施—這些設施多年來飽受俄軍摧殘，讓烏克蘭冬季居民苦於缺電與嚴寒。但白宮卻將停火延伸至橋樑、道路、港口等所有基礎設施，設定俄軍難以遵守的條件。事實上，協議當晚，俄軍空襲照舊。

評論認為，夏季將至，烏克蘭供暖需求降低，莫斯科暫停攻擊能源設施的讓步顯得廉價。反觀基輔，若停止反制俄羅斯能源設施，等於放棄利器。數月來，烏克蘭以長程無人機與飛彈襲擊俄煉油廠與輸油管，重創克里姆林宮對中、印的油氣出口收益。烏克蘭總統澤倫斯基對協議持開放態度，但強調需釐清細節。

CNN分析，川普與普廷的通話幾無實質成果，僅凸顯普廷操控局面的輕鬆。175名戰俘交換與23名重傷者遣返規模有限，且依過往頻率與週三即執行看來，早有安排。俄方更利用延宕，推銷停止外援與情報共享，提議成立「工作小組」—俄外交慣用的拖延伎倆。普廷立即兌現暫停能源攻擊，卻將棘手議題推至未定會議，似欲重提終止對烏援助，川普曾短暫實踐此策，此議題勢必再浮檯面。

評論指出，技術漏洞源於美、烏在吉達（Jeddah）的簡化聲明。要求三年戰爭立即停火一個月雖具理想，卻未考量執行難度—前線士兵常失聯—也未指明監督方。美國國務卿魯魯比歐建議用衛星監控，技術可行，但莫斯科難接受美方審視其陣地並裁決違規。普廷迅速將協議拖入細節泥沼，僅做最小讓步，避免直拒川普。

CNN總結，川普得到的仍是「不」，只是披上「部分停火」外衣。這是俄羅斯十年欺騙外交的起手式。初期混淆為普廷留下再入侵的缺口，過去一月的外交鬧劇無和平跡象，川普雖大談和平，卻迅速暴露莫斯科擅找弱點的狠勁，他自認能說服或智取普廷，首戰卻顯然落敗。對烏克蘭數百萬人而言，川普下一步不管是棄守、施壓或讓步攸關命運。

普廷無意改善與美關係，而是全力爭勝於此關鍵戰役，其外交手腕明顯技高一籌。

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