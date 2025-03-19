二戰曾被擊落4次都獲救 105歲英國傳奇飛官海明威辭世

最後一位曾參與二戰「不列顛空戰」的飛官海明威（John 'Paddy' Hemingway）17日辭世，享嵩壽105歲，他軍旅生涯多次遭逢飛行事故，皆大難不死。（取自英國皇家空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家空軍17日表示，最後一位曾參與二戰「不列顛空戰」的飛官海明威（John 'Paddy' Hemingway）於當日辭世，享嵩壽105歲。海明威在二戰期間被擊落4次都幸運生還，並獲頒飛行優異十字勳章（DFC）。英國皇家空軍表示，海明威的辭世象徵一個時代的結束，那些在二戰期間為自由而戰的人們所做的犧牲事蹟，也深刻地提醒著世人。

第二次世界大戰歐洲戰事始於1939年，在德國席捲歐陸、佔領法國後，1940年起將兵鋒指向不列顛群島，自該年7月起，派出大量轟炸機空襲英國，不列顛戰役（又稱英倫空戰）爆發，但在戰力堅強的英國皇家空軍奮力抵抗下，德國的軍事行動以失敗告終，也無力對英國本土發動登陸作戰。

由於不列顛戰役爆發迄今已超過84年，參與這場戰役的人員皆已不在人世。根據英國皇家空軍17日描述，最後一位參與不列顛戰役的飛官海明威於17日逝世，享嵩壽105歲。19歲就從軍的他，在英、法聯軍1940年挫敗，在敦克爾克準備撤退時，駕駛著「颶風」戰機為其他盟軍部隊提供掩護。他在該年5月11日先擊落1架德軍He-111轟炸機，隔天又擊殺1架德軍Do-17轟炸機，卻也在同一天難逃德軍防空砲火而迫降。

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最後一位曾參與二戰「不列顛空戰」的飛官海明威（John 'Paddy' Hemingway）上校年輕時照片。（取自英國皇家空軍網站）隨後，海明威參與激烈的不列顛戰役，他光是在1940年8月就棄機跳傘2次，也在同年10月喪失並肩作戰的摯友，但由於他優異的表現，使他在隔年獲頒飛行優異十字勳章，沒想到，他在搭機前去領獎時，座機竟然在起飛時墜毀，所幸大難不死。



隔年，海明威駕駛1架「浩劫式」夜間戰鬥機時，由於天候惡劣而跳傘；1945年，他駕駛「噴火式」戰機在義大利拉文納（Ravenna）附近迎敵，再度被敵軍擊中，不得不在敵境跳傘，所幸他與同盟國站在同一陣線的義大利游擊隊取得聯繫，才返回到自己的部隊。

根據英軍統計，海明威軍旅生涯被擊落4次皆跳傘成功，還有一次須駕機迫降，以及另一次差點無端受災，至少遭遇6次航空事故，但皆大難不死。他軍旅生涯曾任中隊長、基地指揮官等要職，最終晉升上校並在1969年退伍。

對於海明威的辭世，英國皇家空軍參謀長奈頓（Rich Knighton）上將表示，海明威是位了不起的人物，其人生故事體現了皇家空軍的偉大之處。那一個世代的人，深知奉獻與同袍情誼的重要性，並深信只要努力不懈、有志竟成，就不會失敗。所有英國皇家空軍成員的努力，是維護英國安全的基石，先賢的責任感與大公無私，將對後進有著激勵作用。

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