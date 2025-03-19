顧立雄：立即備戰操演採計畫性半年一次、非計畫性視敵情威脅突發

國防部長顧立雄19日在立法院外交及國防委員會說明，國軍「立即備戰操演」分為計畫性每半年一次，非計畫性則試中共針對性軍演威脅強度，由參謀總長下令「突發」實施。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕為因應共軍「由訓轉戰」風險，國軍17日起實施為期5天的「立即備戰操演」，國防部長顧立雄今（19）日證實，計畫性的立即備戰操演每半年將執行一次，非計畫性軍演則視中國針對性軍演威脅強度，由參謀總長下令實施。

國軍「立即備戰操演」進入第3天，立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告業務概況及「四年期國防總檢討（QDR）」，並備質詢。

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民進黨立委陳俊宇詢問，立即備戰操演未來是否可能常態執行，增加操演次數？顧立雄回應，國防部現預計每半年實施1次計畫性的立即備戰操演，另外針對中國針對性的軍演，也會應用聯合情監偵手段判斷，到達一定強度時，由參謀總長會下令實施非計畫性立即備戰操演。

至於國防部是否會將操演訊息對外公布？顧立雄說明，計畫性操演已列入年度訓令裡面，但是並沒有主動對外公布。

此外，針對共軍是否可能因為我國立即備戰操演增加更多侵擾行動，顧立雄坦言「沒有辦法排除」，中國可能以任何的理由或藉口進行軍事操演，或從事灰色地帶襲擾。

顧立雄強調，過去國軍對中國操演好像沒有任何回動應對，所以現在總長要求，要在共軍演習時預判其可能動作，進行相對應的操演，是「實戰化訓練」的一環。

顧立雄也說，本週計畫性的立即備戰操演做法是由統裁部下狀況，誘導部隊進行訓練，磨練指揮官的決策能力及各部隊的應對能力，「這是很好的一種模式」。

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