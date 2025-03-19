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烏軍神秘「無人機殺手」曝光！攔截俄機任務首度揭秘

2025/03/19 14:04

影片顯示，一架外型獨特的無人機高速掠過俄軍偵察無人機，試圖透過撞擊或近距離引爆摧毀目標。（取自Telegram）影片顯示，一架外型獨特的無人機高速掠過俄軍偵察無人機，試圖透過撞擊或近距離引爆摧毀目標。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部隊近日開始使用一款新型攔截無人機，旨在對抗俄羅斯無人機在戰場上的偵察與監控能力。烏克蘭《軍事新聞》（Militarnyi）率先報導這一消息，並釋出相關照片與影片。

影片顯示，一架外型獨特的無人機高速掠過俄羅斯偵察無人機，試圖透過撞擊或近距離引爆摧毀目標，但此次攔截未成功。這款無人機的獨特設計隨即引發軍事專家關注。

其設計亮點在於空氣動力學結構：尾翼呈十字形，機身前段配有額外機翼與垂直控制面，水平舵與垂直舵皆位於前端，尾翼則僅負責穩定飛行，不具主動控制功能。

這款無人機的亮相，反映烏克蘭積極發展技術以反制俄羅斯空中優勢。自俄烏戰爭開打以來，俄羅斯大量運用無人機執行偵察、目標定位與火力校正，對烏克蘭構成嚴峻挑戰。為此，烏克蘭不僅仰賴西方軍援，也投入資源自主研發無人機，力求在不對稱作戰中扳回一城。

此新型攔截無人機的部署，是烏克蘭反制策略的重要一步。雖然首次任務未能奏效，其技術潛力仍令人矚目，凸顯無人機在未來戰爭中的關鍵角色。

目前，這款無人機的性能數據、生產規模與部署細節尚未公開。然而，烏克蘭與俄羅斯在無人機領域的競賽，無疑將影響戰局走向，並牽動全球軍事科技的未來發展。

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