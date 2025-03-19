教召應納無人機訓練 顧立雄：訓練時間充裕 目標人人皆可操控

民進黨立委陳俊宇19日質詢時關切14天教召可否納入無人機訓練，國防部長顧立雄表態「應該要納入」。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院國防外交委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄報告業務概況與「四年期國防總檢討（QDR）」，民進黨立委陳俊宇關切未來退伍軍士官在教召時是否應納入無人機操作訓練。顧立雄表態，「這應該要納入」，並指教召有14天時間相對充裕，能讓受召人員恢復原本戰技，未來將逐步納入無人機及其他新的人攜式武器訓練。

陳俊宇表示，國防部去年已恢復一年期義務役，根據行政院報告顯示，去年的成效還算不錯，今年起入伍的新兵，將在8週入伍訓練中增加手槍、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭及刺針飛彈操作等課程。他詢問，在這8週訓練內增加新式武器訓練，是否有充裕的時間讓役男完整受訓。

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顧立雄回應，國軍不論是志願役、一年期義務役或四個月軍事訓練，入伍訓練皆統一調整為8週，新增戰傷救護、快速反應射擊、震撼教育等訓練，強化單兵戰鬥技能，完訓後至少能成為合格戰鬥兵。此外，一年期義務役還包含駐地訓練與基地訓練，使役男不僅能操作武器，也能依部隊需求執行戰備任務。他強調，「一年期的義務役相對於四個月的軍事訓練意義，訓練的時間是相對的充裕」，國防部希望訓練能夠紮實，「不要讓他覺得是在浪費他的時間跟生命」。

針對無人機訓練的落實情況，陳俊宇詢問國軍現有無人機教官人力是否充足，教材是否完善，新訓中心是否已建置相關訓練場地。顧立雄表示，無人機的發展日新月異，國防部對其訓練與作戰應用越來越重視，目前陸海空軍陸續建置訓練機制，陸軍、海軍陸戰隊、空軍各自負責不同型態的無人機訓練。他坦言，無人機型態不斷變化，「你可能過個半年、一年，整個迭代的發展就往上一直走」，國防部未來將結合民間量能培養教官，最終目標是「人人都能來實作，來操作無人機」，但這需要時間逐步推動。

對於未來退伍軍士官在教召期間是否納入無人機操作訓練，顧立雄強調，「這應該要納入」，並指出教召14天的時間較為充裕，能讓受召人員恢復原本戰技。他進一步說明，未來教召不僅包括無人機，還會納入其他新式人襲武器等裝備，並依受召人員所屬部隊安排適當訓練，確保戰備能力與時俱進。

最後，陳俊宇強調，國軍訓練應該更扎實，確保官兵具備完整作戰能力。顧立雄回應，「現在事實上重視的就是一個實作，然後實戰的訓練」，未來將持續強化無人機與其他新式武器的應用，以符合現代戰場需求。

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