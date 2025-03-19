中國太空「空戰」演練 美軍將領示警

美國太空作戰副司令葛特林將軍（Gen. Michael Guetlein）在聽證會上，說明中國衛星在近地軌道演練「空戰」機動的情形。（圖片來源：美國空軍）（記者攝）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國衛星在近地軌道進行「太空空戰」演練，引起美國太空軍警惕。美國太空作戰副司令葛特林將軍（Gen. Michael Guetlein）18日透露，商業衛星系統觀測到中國衛星在太空進行複雜機動的行為，展現其在太空戰術與技術上的新進展，凸顯美國太空優勢地位正受到挑戰。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，葛特林將軍在華盛頓麥卡利斯國防計畫會議上表示，商業資產觀察到五個太空物體，同步且受控地相互繞行與接近。他形容此為「太空空戰」，並指出中國正在演練在軌操作的戰術與技巧。

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中國這次演練涉及三顆「實踐二十四號C」（Shiyan-24C）實驗衛星，以及「實踐六號A」（Shijian-605 A）與「實踐六號B」（Shijian-605 B）兩顆訊號情報蒐集衛星，展現了所謂的「交會與接近操作」，即不僅繞行目標，還能進行近距離檢視。

葛特林將軍將此與俄羅斯2019年展示的「套娃」技術等其他「同等級」對手的威脅相提並論。所謂「套娃」技術，是指一顆衛星釋放小型航天器，對美國衛星進行多次跟蹤。他強調，這些行為顯示，美國與主要對手在太空能力的差距正迅速縮小。「過去這差距曾相當巨大，如今若不改變思維，這優勢恐將逆轉。」

此言論正值美國太空軍致力確保太空「優勢」之際，包括防禦自身衛星免受攻擊，並發展攻勢能力。葛特林強調，太空軍的目標是為聯合部隊提供太空支援，也代表著「太空作戰能確保我們能仰賴這些能力，與其他領域協同作戰。」

太空軍發言人補充，這類演練凸顯對手技術的成熟，美國須重新審視太空戰略，以維持競爭優勢。

2024年8月6日，中國國有上海航天衛星技術有限公司（SSST）將18顆網路衛星發射入軌道，作為首批通訊網絡，將挑戰SpaceX龐大的「星鏈」（Starlink） 。（美聯社）

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