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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

不畏中共機艦擾台 國軍布雷艇、戰機帶足彈藥搶海上掌控權

2025/03/19 15:49

海軍快速布雷艇進行水雷裝載作業。（國防部提供）海軍快速布雷艇進行水雷裝載作業。（國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍正在進行首次「立即備戰操演」，卻遭遇中共解放軍發動「聯合戰備警巡」，運用大量軍機、軍艦擾我海空域。對此，國防部今日釋出更多「立即備戰操演」的照片與資訊，顯示空軍F-16V戰機掛上空射魚叉飛彈、海軍快速布雷艇吊放水雷，以及光華六號飛彈快艇編隊進駐要點情形，演練我國周遭海域面臨各種突發狀況的情境。

空軍C-130H運輸機進行裝載作業。（國防部提供）空軍C-130H運輸機進行裝載作業。（國防部提供）國防部各部隊自17日起首度實施「立即備戰操演」，這場為期5天的實兵演訓，又被稱為「小漢光」。國防部長顧立雄今日於立法院表示，由於過去國軍面對中國操演，看似沒有任何回應舉措，因此，參謀總長梅家樹要求，國軍要在共軍演習時，預判其可能動作進行相對應的操演，是「實戰化訓練」的一環。

空軍五聯隊F-16V戰機掛上空射魚叉飛彈。（國防部提供）空軍五聯隊F-16V戰機掛上空射魚叉飛彈。（國防部提供）國軍媒體《青年日報》、《軍聞社》昨日晚間起，先發布5個作戰區昨（18）日「立即備戰操演」作為，國防部今日下午接續公布同一日海軍、空軍部隊整備情形。包括駐守花蓮的空軍五聯隊F-16V block20戰機，在官兵通力合作下掛上AGM-84L空射魚叉反艦飛彈等精準彈藥，駐守台中的空軍三聯隊也在C-130H運輸機的協助下，進行裝載作業。

海軍快速布雷艇進行水雷裝載作業。（國防部提供）海軍快速布雷艇進行水雷裝載作業。（國防部提供）海軍兵力部分，國防部揭露，隸屬於192艦隊的快速布雷艇，運用吊車進行各式水雷的裝載作業，而隸屬131艦隊的「光華六號」飛彈快艇，也編列進駐戰備漁港，不過，軍方未揭露光六飛彈快艇所進駐之處為何。海軍光華六號飛彈快艇進駐戰備漁港。（國防部提供）海軍光華六號飛彈快艇進駐戰備漁港。（國防部提供）

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