澎湖戰略位置提升 召開動員、防災、戰綜三合一會報

澎湖縣長陳光復表示，一旦發生戰爭，澎湖要先能自救。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖戰略位置重要，除了防備戰力增強外，平日戰備工作也不能鬆懈。澎湖縣政府今（19）日召開「地區戰綜暨縣三合一會報」今年第1次定期會議，由縣長陳光復主持，並頒發新任委員聘書以及表揚績優單位，並進行平轉戰的兵棋推演。

陳光復表示，各單位要嫻熟各類狀況發生時的應變處置作為，以嚴謹的態度做最好的準備，才能因應戰時支援軍事作戰的需要。由於戰爭發生時國軍全力投入前線作戰，無法調派兵力或資源應對戰爭引發的各類災害。因此，地方政府必須善用現有的人力與物資進行自救，以確保戰時仍能維持公務機關的正常運作，社會秩序與民生需求不受影響。

請繼續往下閱讀...

此次兵棋推演由副縣長林皆興擔任主推官、陳韻如參議擔任說明官，推演議題包括「戰時災民疏散撤離、救濟站開設及簽證具體作為」、「戰時大量傷病患處理醫療救援、急救站開設及緊急醫療區域運作」、「戰時重要民生、經建設施遭受破壞搶救作為」、及「戰時資訊安全防護及心理作戰」，藉由無腳本方式推演，使動員機制的啟動與緊急危難的應變，強化編組單位緊急應變能力。

會報由行政院動員會報鄭吉良上校、行政院中央災害防救會報蔡欽奇參議、台閩戰綜會報科長邸再欣上校擔任上級指導官，澎防部副指揮官李傑少將、後指部指揮官張勝瑋上校指導。縣府各局處、鄉市公所、各公民營事業、機構及國軍各部隊代表出席與會。

澎湖縣戰略位置轉變，召開三合一會報加強平時戰備工作。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法