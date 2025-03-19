澤倫斯基怒了！ 美俄領導人剛結束通電 俄軍大規模夜襲烏克蘭

烏克蘭軍方人員18日在基輔使用搜索燈掃射天空，搜尋俄羅斯無人機，當時俄軍正對烏克蘭發動大規模空襲。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯無視總統普廷與美國總統川普，在18日電話會談中達成的停火協議，隨即對烏克蘭發動大規模空襲。烏克蘭總統澤倫斯基痛批此舉「悍然拒絕全面停火」，並呼籲國際社會以新制裁和軍事援助回應俄國侵略。這次攻擊不僅暴露停火協議的脆弱性，也讓戰爭局勢再度升溫。

烏克蘭蘇梅地區一所醫院外牆，在俄羅斯無人機攻擊後受損。（路透）

電話會談中，川普與普廷同意立即暫停對烏克蘭能源和基礎設施的攻擊，試圖為緩解戰爭鋪路。白宮將此視為「邁向和平」的關鍵一步。

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然而，據《烏克蘭真理報》報導，會談結束後不久，俄羅斯19日凌晨即展開猛烈攻勢，動用兩枚「伊斯坎德-M」彈道飛彈、四枚S-300防空飛彈、145架「見證者」（Shahed）系列攻擊無人機及多種誘餌無人機，襲擊烏克蘭多地。

據報導，烏克蘭防空部隊竭力因應，成功攔截72架無人機，但仍無法阻止所有攻擊。蘇梅一家醫院被無人機直接擊中，損毀嚴重，頓內茨克州、基輔和哈爾科夫等多地也遭到波及。基輔周邊共偵測到45架無人機，其中19架被擊落，其餘則飛離或失去蹤跡。

澤倫斯基強烈譴責俄羅斯的行動，指出其以民用設施為目標，顯示普廷對停火承諾毫無誠意。他沉痛表示，俄羅斯的攻擊實際上宣告停火提議的破裂。國際社會同樣震驚於俄羅斯的舉動，紛紛質疑停火協議的實效性，並對戰爭可能的惡化表達深切憂慮。

報導指出，這波攻擊行動讓停火協議形同虛設，加劇了戰場的緊張氣氛。俄羅斯的行為表明普廷的承諾僅是空話，而烏克蘭在頑強抵抗之餘，迫切需要國際社會更強有力的支持。

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