瑞典反無人機系統84天完成開發、測試 效率超驚人

紳寶公司17日宣布，在瑞典空軍的協助下，提早完成「洛克」反無人機概念測試，全程開發到測試僅耗時84天。（圖片取自紳寶）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以最低成本完成最高效益，已成為現代國防發展趨勢，瑞典紳寶（Saab）公司17日宣布，在瑞典空軍的協助下，提早完成「洛克」（Loke）反無人機（C-UAS）概念測試，全程開發到測試僅耗時84天，預計今年底就能開始裝備於瑞典空軍。

軍聞網站「Defence blog」報導，「洛克」系統概念的目標，是以更具成本效益的方式，應對無人機等新興戰場威脅；透過組合多種現有裝備，並整合新技術，加以實踐，特別是在現行反無人機系統價格都不便宜的情況下。

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紳寶原本預計耗時3個月，讓「洛克」從概念快速付諸實踐，然而在與瑞典空軍等夥伴的通力合作下，最終僅花費84天，就完成系統整合與測試，成功打造出極具作戰潛力的全新C-UAS系統。

報導指出，該計畫最初只是國防工業的一項演示，但後來演變完要用破紀錄的時間提供解決方案。

洛克系統以整合現有成熟系統為主，因此才能加快開發速度，全系統以搜索雷達、遙控武器站組成。（圖片取自紳寶）

具備優異部署機動性的「洛克」，是利用裝備於車輛上的「長頸鹿1X」雷達、Trackfire遙控武器站等成熟系統，整合輕量化指管系統而成，擁有模組化及可擴充的特性，可變更、擴增感測器或武器，快速應對日新月異的威脅型態。

紳寶強調，「洛克」的創新概念將能拓展至其他領域，擺脫過去冗長的研發時程，快速打造能應對現今戰場環境的防衛裝備。而「洛克」在迅速完成測評、驗證系統效能後，今年底將開始裝備於瑞典空軍。

圖為被摧毀的無人機。（圖片取自紳寶）

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