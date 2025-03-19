「小漢光」演習 海軍光六快艇駛進基隆八斗子漁港加油補給

海軍光六飛彈快艇今天駛入基隆港加油補給演練，軍人在艦上戒備。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年漢光41號演習，將以2027年共軍犯台可能行動為想定發展基礎，軍方從17日起展開「立即備戰操演」，又被稱為「小漢光」演習，海軍2艘光六飛彈快艇駛入基隆八斗子漁港，今天由中油的油罐車加油補給，官兵也在快艇上戒備。

國防部各部隊自17日起首度實施「立即備戰操演」，為期5天的實兵演訓，因應敵軍由訓轉戰威脅，建立快速反應、維持高戰備能力。

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基隆八斗子漁港也看到有2艘海軍光六飛彈快艇，今天中油的油罐車駛入漁港停在快艇邊，為快艇加油整補。海軍弟兄站在甲板上，不時觀察四周，加強戒備。

據指出，光六飛彈快艇，配置4枚雄風二型飛彈，在戰術運用彈性上，可以機動快速執行反水面作戰任務，遇戰事時可以緊急進入漁港內補給加油。據了解，除了斗子漁港外，和平島漁港也進行軍方補給的測試。

軍方本週展開的立即備戰操演，又稱小漢光演習，海軍光六飛彈快艇今天駛入基隆港加油補給演練，軍人在艦上戒備。（記者盧賢秀攝）

海軍光六飛彈快艇今天駛入基隆港加油補給演練，軍人在艦上戒備。（記者盧賢秀攝）

海軍光六飛彈快艇今天駛入基隆港加油補給演練，軍人在艦上戒備。（記者盧賢秀攝）

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