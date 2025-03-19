台灣夢幻清單掛上F-16V！ 美啟動AGM-158C反艦飛彈整合計畫

根據美國海軍釋出的一份合約意向顯示，他們正委請洛克希德．馬丁原廠進行系統整合，以便讓AGM-158C未來也能部署到F-16戰機之上。圖為F-16戰機掛載AGM-158 JASSM實彈。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管美國已擁有諸多反艦武器，以及目前最先進的AGM-158C遠程反艦飛彈（LRASM），美軍仍嘗將這些武器與更多系統整合，提升作戰彈性；據美國海軍釋出的一份合約意向顯示，他們正委請洛克希德．馬丁原廠進行系統整合，以便讓AGM-158C未來也能部署到F-16戰機之上，屆時在F-16上使用AGM-158C將不是夢！

現階段的AGM-158陸攻巡弋飛彈版本，已完成與F-16戰機的整合，接下來，美軍有意將目標指向遠程反艦版本的AGM-158C。根據美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）在17日發布的合約意向資料揭示，標案內容指出，海軍將授予洛克希德．馬丁公司的飛彈火控部門（LMMFC），將AGM-158C-1飛彈與F-16戰機，進行必要的整合和測試支援，包括測試AGM-158C-1 Legacy和UAI（通用武器介面）。

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F-16戰機已具備投放AGM-158 JASSM距外打擊飛彈的能力，接下來將開始整合AGM-158C LRASM遠程反艦飛彈。（圖片擷取自DVIDS）

標案指出，洛克希德．馬丁公司是AGM-158C遠程反艦飛彈的唯一研發者、製造商和整合商。只有LMMFC部門才擁有必要的知識、經驗和技術數據，在規定時間內滿足美軍的要求，因此指定由洛馬執行整合。

目前已知可在F-16戰機上使用的反艦飛彈，以AGM-84「魚叉」飛彈為主，由於此為我國空軍主要武器，因此相關操作可能比美軍更加頻繁。儘管F-16戰機可使用AGM-84飛彈，但其電子技術、抗干擾能力以及匿蹤性，皆不及最新的AGM-158C，不過，後者目前僅能在轟炸機及F-35戰機上使用，因此，美軍日前也透過同樣的方式，開始著手將AGM-158C整合至F-15EX戰機等其他平台上。

目前AGM-158C僅能在轟炸機及F-35戰機上（如圖）使用，因此美軍日前也透過同樣的方式，開始著手將AGM-158C整合至F-15EX等其他平台上。（圖片擷取自DVIDS）

在F-16戰機上以AGM-158C替代AGM-84的好處在於，該彈除了匿蹤外型設計，還具有一系列其他先進功能，包括由機載電子支援措施（ESM）套件，支援的高度自主的路線規劃能力。因此，AGM-158C可以根據突然出現的威脅自動改變航向，並透過訊號發射，更精準地找到目標。

而在最後的飛行階段，AGM-158C會切換成「被動」紅外線成像感測器，這與「魚叉」飛彈的主動雷達導引機制不同，它不會發出訊號讓敵人偵測到，因而不會受電子干擾，紅外線成像導引機制，會根據機載資料庫中的訊息，從視覺上區​​分目標，並瞄準船艦最脆弱的部位。

駐南韓群山基地的美軍F-16，在演習中掛上AGM-158 JASSM飛彈，這也凸顯了AGM-158系列飛彈在印太地區的重要性。（圖片擷取自DVIDS）

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