就是不讓你登陸！ 國軍工兵趁「立即備戰操演」練阻絕器材架設

國軍工兵於台中、高雄濱海區域架設阻絕設施。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正在實施「立即備戰操演」，各軍、兵種部隊依令進行各項實兵演訓，根據軍方釋出訊息，駐守南部、中部的國軍第四、五作戰區工兵部隊，分於作戰地境內展開「阻絕設置」演練，模擬敵軍企圖登陸，官兵在時限內架設機動阻絕器材，目的在遲滯敵方行動，藉此有效驗證工兵部隊專業技能及戰鬥支援能量。

國軍工兵於台中、高雄濱海區域拉起蛇籠，模擬遲滯敵軍登陸作為。（軍聞社提供）根據《軍聞社》今日報導，國軍第四、五作戰區的官兵，依計畫在灘岸及聯外道路，利用挖土機等工兵機械與適切人力編組，實施阻材分屯預置，設置包括鋼刺蝟、消波塊、蛇腹型鐵絲網及詭雷等設施，遲滯敵方行動；演練當中也結合現地阻材，將周邊固定蚵棚的海錨，鋪設在重要道路上，做為車輛阻絕。

工兵部隊在海灘上操作怪手，把消波塊擺在關鍵地帶，用來遲滯地軍。（軍聞社提供）工兵秉持「逢山開路、遇水架橋」使命，運用各類型工兵裝備、機械執行作戰區阻絕、橋梁架設等作業，以阻絕、爆破及架橋等工兵專業技能，遂行戰鬥支援任務。官兵透過這次立即備戰操演，除了檢驗部隊平時勤訓成果，以及臨機狀況處置應變能力，更可累積寶貴實務經驗、提升戰力。

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