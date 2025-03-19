馬克宏：法國東部將新建核武空軍基地！ 最快2032年進駐飆風戰機

法國總統馬克宏宣布，將投資15億歐元於東部基地呂克瑟伊，擴建專為核武打擊任務的相關設施；之後將於2030年代初，進駐2個中隊的「飆風」戰機。（圖片擷取自法國空軍參謀長的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕自從美國總統川普提出「美國優先」方針後，歐洲逐漸意識到自力更生的重要性。法國總統馬克宏昨（18）日訪問東部的第116呂克瑟伊-聖索沃爾（Luxeuil - Saint-Sauveur）空軍基地時宣布，將投資15億歐元，於該地擴建專為核武打擊任務使用的空軍基地；之後將於2030年代初，進駐2個中隊的「飆風」戰機。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，歐洲北約成員國近期將考慮建立獨立於美國的核威懾能量，而法國總統馬克宏昨日則在東部的呂克瑟伊基地訪問活動中，開了第一槍。他表示，法國將在此建立另一個可攜帶核彈頭的空軍基地，這會是法國的第4個核武空軍基地；屆時將耗資約15億歐元（約540億台幣）興建，並再擴編2個最新版本的「飆風」多用途戰鬥機中隊。

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法國總統馬克宏昨（18）日訪問東部的第116呂克瑟伊-聖索沃爾（Luxeuil - Saint-Sauveur）空軍基地，並宣布這項重大消息。（圖片擷取自法國空軍參謀長的X帳號）

法國空軍參謀長貝蘭格（Jérôme Bellanger）將軍也在其社群媒體上指出，第116呂克瑟伊基地將重新獲得核威懾領域的核心地位。到2035年，其規模將增加一倍，以容納2個最新等級的「飆風」戰機及其極音速飛彈的新中隊。這對空軍戰鬥裝備的現代化至關重要。

呂克瑟伊地區的參議員佩蘭（Cédric Perrin）則詳細指出，第一批「飆風」戰機中隊將於2032年抵達基地，並於隔年投入使用；第二批戰機將於2035年抵達、2036年投入使用。

當地參議員表示，第一批「飆風」戰機中隊將於2032年抵達基地，並於隔年投入使用；第二批戰機將於2035年抵達、2036年投入使用。圖中展示該基地現役的幻象2000（左、右1）及飆風（右2）戰機。（圖片來源：法國空軍）

報導也進一步說明，呂克瑟伊空軍基地曾一度面臨關閉的威脅，而如今這項核打擊擴張政策，讓它的命運發生變化。此前，法國空軍擁有3個核武飛彈儲存設施的空軍基地，分別是聖迪濟耶（Saint-Dizier）、伊斯特爾（Istres）和阿沃爾（Avord），這些基地擁有約50架雙座的「飆風」B型戰機，配有ASMP-A超音速飛彈。

而新的進駐中隊，計畫將配備各20架的最新版「飆風」（Rafale F5）戰機，其不僅能與新研發的ASN4G飛彈（機載核子極音速巡弋飛彈）相容，並可與無人「忠誠僚機」協同作戰；也就是說，新的ASN4G極音速核子飛彈將確定會部署在法國東部。

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