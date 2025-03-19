「小漢光」演習 金防部戰備偵巡 「華克猛犬」M41D猛虎出柙

金防部烈嶼守備隊執行「戰備偵巡」操演，出動戰車、甲車如猛虎出柙。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕有「小漢光」之稱的國防部「立即備戰操演」進入第3天，陸軍金門防衛指揮部今天在金門大橋烈嶼端進行「戰備偵巡」演練，「華克猛犬」M41D輕戰車及甲車，快速機動出勤，立即到指定位置待命警戒。

金防部繼金門守備隊17日在金門大橋金寧端，舉行防護目標應援演練，今天由烈嶼守備隊在烈嶼端執行操演，40餘名守備隊員，全副武裝，分乘2輛「華克猛犬」M41D輕戰車、2輛CM21甲車，由小金門市區開往大橋端空曠地點進行操演，指揮官下達命令，人員快速前進，向外對金烈海域、金門大橋警戒。

請繼續往下閱讀...

防範中共武力威嚇「由演轉戰」，國軍17日起至21日舉行無預警性的「立即備戰操演」，演練突發狀況後，各部第1時間各項整補、要域防護及指揮調度，以利後續作戰，這兩天全台部隊都「動起來」，金防部也掌握平日訓練準則，執行例行性的「戰備偵巡」，以驗證突發事件的防衛韌性，提高應變能力。

金防部於金門大橋烈嶼端執行操演，隊員行動快速機動、精準確實。（記者吳正庭攝）

金防部在金門大橋烈嶼端進行「戰備偵巡」演練。（記者吳正庭攝）

金防部在金門大橋烈嶼端進行「戰備偵巡」演練。（記者吳正庭攝）

金防部烈嶼守備隊在金門大橋烈嶼端操演，對金烈海域、金門大橋警戒。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法