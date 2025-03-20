劍指中國 美軍第2套泰風飛彈系統將部署印太

美國陸軍第3多領域特遣部隊計畫在未來1年內部署「泰風」飛彈至印太戰區，這將是美軍在該地區部署的第2套中程飛彈系統。（取自美國陸軍官網）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍第3多領域特遣部隊（MDTF）正著手建立其長程火力營，並計畫在未來1年內部署「泰風」（Typhon）飛彈至印太戰區，這將是美軍在該地區部署的第2套中程飛彈系統。

美國「國防新聞」（Defense News）18日報導，第3多領域特遣部隊指揮官羅斯（Michael Rose）上校近日向媒體表示，目前美軍已在華盛頓州路易斯—麥克喬德聯合基地（JBLM）部署2套通過驗證並投入實戰的中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統—泰風武器系統（Typhon Weapons System，又譯堤豐）。

請繼續往下閱讀...

羅斯指出，總部位於夏威夷的第3多領域特遣部隊，計畫今年正式接收JBLM的泰風系統。這套由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研發的系統，採用垂直發射裝置，可發射雷神公司（Raytheon）生產的「標準6型」（SM-6）防空飛彈與「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，射程介於500公里至2000公里之間。完整的系統包括指揮中心、4具發射裝置、運輸車輛及改裝拖車。

美國陸軍於2020年9月提出發展中程飛彈的計畫，並在不到3年內完成部署。2024年，美軍首次將泰風系統部署至菲律賓，做為美菲「堅盾」（Salaknib）聯合演習的一部分。當時，第1多領域特遣部隊透過C-17「全球霸王」運輸機，將該系統運送8000英里，並部署於呂宋島。

羅斯表示，美軍不斷尋找機會，讓泰風系統在前線戰區進行實戰演練，「透過這類部署，我們能夠獲得寶貴經驗，並且精進作戰能力。」泰風系統將支援全年進行的「路徑行動」（Operation Pathways）系列演習，旨在強化與區域盟友的軍事合作，並對中國構成有效嚇阻。

中國曾批評美軍2024年在菲律賓部署泰風系統，警告此舉可能加劇區域動盪。目前，美軍尚未在菲律賓試射該系統。在被問到是否可能進行泰風實彈演習時，羅斯回應：「我們一直在尋找機會進行實彈射擊，這對我們來說非常重要，因此未來12個月內，包括各項軍事行動與演習在內，都有可能安排實彈發射。」

陸軍飛彈與太空計畫執行辦公室（PEO Missiles & Space）告訴「國防新聞」，美國陸軍計畫在2026至2028財政年度間，再為其他多領域特遣部隊部署3套泰風系統。下一套泰風系統將於2026財年交付給駐紮在歐洲的第2多領域特遣部隊。

美軍計畫在2028財年前完成多領域特遣部隊的全面建制。第1多領域特遣部隊於2018年在JBLM成立，最初為實驗性部隊，但隨後轉為正式作戰單位，並擴編至5支。目前，各特遣部隊已參與美國印太司令部主導的多場演習，為陸軍的「多領域作戰」（MDO）概念提供實戰經驗，並最終形成軍事學說。

美軍第4多領域特遣部隊將駐紮於科羅拉多州卡森堡（Fort Carson），預計2027財年全面投入印太作戰。同時，第5多領域特遣部隊將設立於北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），其作戰區域將視情勢調整，預計2028財年達成全面作戰能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法