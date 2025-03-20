漢光演習採「未來式」練兵不是首次 8年前曾以「2025年」為想定

海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊載具於「漢光39號」演習前夕參與操演情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年不僅延長「漢光41號」操演時間，也將中共於2027年犯台的未來情境作為練兵想定。事實上，國軍曾在2017年「漢光33號」演習以前，將2025年作為電腦兵推的想定時間，但翌年的「漢光34號」演習則改成「當前敵情」進行推演。因此，今年度漢光演習可說是國軍睽違8年後，再度以「未來式」作為操演背景。

國防部過去鮮少在正式文件揭露「漢光演習」實際推演時空背景，但會在例行記者會之中口頭陳述。根據公開新聞資訊，國軍上一次在「漢光演習」以未來時序兵推，可回溯至2017年的「漢光33號」演習，時任參謀本部聯三次長的姜振中於國軍記者會坦言，國軍該年兵推放眼2025年，因此，中共已有3艘航空母艦與匿蹤戰機，國軍也就向美國籌獲F-35戰機的情境，納入台澎防衛作戰推演。

中共遼寧號航艦曾被納入漢光演習「未來」兵推之中驗證。（法新社檔案照）不過，在2018年的「漢光34號」演習說明記者會，時任聯三聯戰處長的葉國輝表示，該年度電腦兵推想定背景是「今年」。軍方官員當時私下透露，這是為了回歸當前防衛情境，因此，就不會有當時還是訓練艦的中國「遼寧號」航艦，還是當年尚未啟造的國造潛艦（現為海鯤號）納入推演情境。

國軍在漢光演習恢復「當前」情境推演後，獲得了不少成果。高階將領表示，國軍在2020年實施「漢光36號」兵推時，就想定在最嚴苛條件下，我國遭中共東部、南部以及部分中部戰區兵力圍攻，在我國承受「飽和攻擊」下，面臨精準彈藥數量不足的情境。因此，也促成國軍後續藉由特別預算、對美軍購，快速籌獲大量飛彈，提升國軍戰力。

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憲兵官兵於「漢光40號」演習在新北市華翠大橋操演。（資料照）漢光演習實施7年的「當前」情境推演後，國防部罕見地在官方文件之中，提到恢復「未來」情境練兵，根據國防部最新一份送交立法院的業務報告陳述，今年度「漢光41號」演習，以中共灰色地帶侵擾，以及2027年共軍犯台可能行動為想定發展基礎。

國軍擇定演訓的背景時間點有其考量，例如在2010年代，國內、外學界認為2025年是中共發動軍事舉措的潛在時間點，前國防部長邱國正2021年也曾於立法院表示，2025年是中共犯台成本壓到最低時。

前美軍印太司令戴維森曾示警中共可能在2027年發起軍事行動。（美聯社）但隨著時間推演，前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾稱，中共可能在未來6年（2027年）對台採取行動，前美國中情局長伯恩斯（William Burns）也曾在2023年發表類似言論。我國前參謀總長李喜明認為，2027年為中共領導人習近平第三任期屆滿，若共軍提前具備全面侵台能力，輔以習近平的野心企圖，都值得我國留意。

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