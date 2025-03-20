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阿帕契直升機實彈射擊 陸航特遣隊展現精實戰力
無懼共軍演習威脅，阿帕契操演展現精實戰力。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕美國國防部對共軍在台灣周邊的軍事活動表示「密切關注」，軍方在屏東三軍聯訓基地進行陸空操演任務，阿帕契直升機精準射擊命中，展現我軍精實戰力。
聯訓基地本周發布演訓資訊，使用武器包括2.75吋火箭、30公厘鏈砲、20公厘機砲、50機槍及狙擊槍等武器，而空軍、陸航攻擊特遣隊配合砲兵部隊實施火力支援，震撼場面不只軍事迷到場拍攝觀看，附近居民也都相當關注，為國軍加油打氣。
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當地民眾認為，中共不定時就發動繞台軍演，國軍更貼近實戰的演練，各式武器輪番登場，加強作戰能力，也能展現自我防衛決心，期盼國內部分政治人物認清事實，唯有充實自己戰力才能保障自身安全。
無懼共軍演習威脅，阿帕契操演展現精實戰力。（記者蔡宗憲攝）