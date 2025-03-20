買進24年來首曝光 空軍F-16V用「拖曳誘餌系統」騙過敵雷達之眼

圖為空軍五聯隊F-16V戰機本周二（18日）實施「恢復戰備潛力裝掛」任務演練期間，由地勤官兵掛載AN/ALE-50拖曳誘餌。知情人士證實，這是我國空軍採購該系統24年來，首度在鏡頭前曝光。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕花蓮空軍基地官兵本週投入國軍「立即備戰操演」，期間由空軍五聯隊所屬F-16V戰機執行「恢復戰備潛力裝掛」任務演練，由地勤官兵依序為其掛載空射魚叉飛彈、AIM-9X短程空對空飛彈，以及罕見的「拖曳誘餌系統」。知情人士證實，這是我國空軍購入「拖曳誘餌莢艙」24年來，首度在鏡頭前曝光這款空戰的自衛利器。

因應國軍「立即備戰操演」，花蓮的空軍五聯隊18日在駐地展開「恢復戰備潛力裝掛」，國防部官方照片可見，地勤人員在機堡內為一架F-16V Block 20戰機掛載武器，先是翼下的AGM-84L空射型「魚叉」（Harpoon）飛彈、翼尖的AIM-9X短程空對空飛彈，以及AN/ALE-50誘餌系統。



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五聯隊地勤官兵在F-16V戰機翼尖掛載AIM-9X空對空飛彈，而人員右邊的翼下即為AN/ALE-50拖曳誘餌系統。（國防部提供）

知情人士證實，本次釋出的照片，是我國購入該裝備24年來，首次在鏡頭前正式曝光。

AN/ALE-50全名為「拖曳誘餌系統」（Towed Decoy System），為美國雷神公司（今RTX）於1995年推出，與AN/ALQ-184電戰莢艙互為搭配，隔（1996）年量產後隨即與F-15、F-16戰機整合。該系統透過派籠架釋放的拖曳誘餌，在戰機後方誘導敵飛彈命中，保護戰機與飛行員安全。該系統亦適用於B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機、F/A-18C/D戰機等儎台，實戰經驗豐富。

圖為美國俄亥俄州空中國民兵，為所屬F-16戰機掛載AN/ALE-50拖曳誘餌系統之情形。（美軍DVIDS網站）

美國國會公開資料指出，我國最早是在2001年4月籌獲該系統，用以搭配當時剛成軍的F-16A/B Block 20戰機；時隔18年後，我國在向美採購66架F-16C/D Block 70新機之際，再度採購了120套同型裝備，以強化現有機隊面對中共地對空飛彈的自我防衛能力。

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