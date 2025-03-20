「立即備戰操演」發揮創意 蚵棚海錨變阻絕車輛地刺

54工兵群戰鬥工兵營針對灘後聯外重要道路實施阻絕設置，在時限內架設機動阻絕器材、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網等障礙，並結合現地阻材，運用周邊固定蚵棚的海錨，鋪設在重要道路。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕軍方從3月17日起展開為期5天的「立即備戰操演」，國防部長顧立雄昨日表示，本周開始的計畫性備戰操演預計每半年實施一次，另針對中共灰色地帶襲擾或針對性軍演的強度，我方也會由參謀總長隨時下令展開非計畫性立即戰備操演。而為朝實戰化演練，也鼓勵指揮官發揮阻敵創意，其中54工兵群利用固定蚵棚的海錨，置於道路阻絕敵方車輛，馬防部官兵則於反機降設施上加裝詭雷。

第4作戰區昨日由43砲指部防空部隊進行防空火力布建，官兵駕駛陸劍二防空飛彈車，向野戰陣地推進，完成防空陣地開設，配合相列雷達車、接戰管制車，執行防空作戰任務。

請繼續往下閱讀...

54工兵群戰鬥工兵營則針對灘後聯外重要道路實施阻絕設置，在時限內架設機動阻絕器材、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網等障礙，並結合現地阻材，運用周邊固定蚵棚的海錨，鋪設在重要道路上，並依現場景況，提升阻絕架設強度。

43砲指部防空部隊駕駛陸劍二防空飛彈車，配合相列雷達車、接戰管制車，執行防空作戰任務。（圖片取自青年日報）

第2作戰區部分，由2支部花蓮乙型彈藥分庫進行五類補給品分囤作業，以叉動車迅速將棧板裝載上車，分送至防區內各戰術位置；第5作戰區方面，陸航部隊派遣AH-1W攻擊直升機實施戰力保存，依作戰區指導進行作戰行動。

外島部隊方面，第1作戰區針對海軍基地進行應援作戰任務，由澎防部戰車營派遣M60A3戰車，馳援海軍守備港口重要設施，鞏固海軍艦艇戰力。此外，金防部砲兵營官兵依令進入戰術位置，完成240榴砲射擊陣地開設及準備，由射指所下達射擊任務，砲長獲令後下達口令實施砲操演練。

陸軍馬祖防衛指揮部本部連工兵排及步兵營昨日執行反機降阻絕設置演練，工兵排運用制式及非制式阻材，防止敵軍機降；並於周邊聯外道路設置鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、詭雷。（軍聞社）

其中，陸軍馬祖防衛指揮部本部連工兵排及步兵營昨日執行反機降阻絕設置演練，工兵排運用制式及非制式資（阻）材，結合現地取材方式，布設各式阻絕，防止敵軍機降；並於周邊聯外道路設置鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、詭雷，防犯敵軍突入。同時，步兵營於四周實施警備戒護，防範小部隊襲擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法