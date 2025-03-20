航特傘兵已逾80載！新書《空降神兵》網羅珍貴照片、揭露多年秘辛

航特部至今已逾80年頭，並在下個月滿81週年，無論是特戰丶陸航部隊都開創了不少驚人故事，軍事專欄作家黃竣民特別撰寫《空降神兵》一書，紀錄80多年來的故事。圖為國防部在陸軍空訓中心展現傘兵實地跳傘訓練戰力，神龍小組人員以高超跳傘特技技巧，呈現高空滲透丶三人疊傘等高難度技巧，獲得全場讚歎喝采。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國傘兵的建立最早可緣起自二戰的對日抗戰時期，回首至今已逾80年頭，並在下個月歡慶81週年，在這期間開創了不少驚人故事；軍事專欄作家黃竣民特別撰寫《空降神兵》一書，並由前航特部中將指揮官黃國明親自著推薦序，書中以真人真事描述我國的傘兵發展史，揭露傘兵部隊奉命空降到中國大陸進行滲透任務丶傘兵跳傘結婚獲國際媒體矚目報導等諸多祕辛。

在《空降神兵》一書中，清楚記載了我國陸軍航空特戰部隊源起於抗戰期間，在雲南昆明成立的「傘兵第一團」空降部隊，在台期間又整合了特戰部隊、陸航部隊，還有戰力堅強的外島兩棲偵察部隊，演變成為現今如同美國「綠扁帽」、「海豹」、「傘降救援隊」一樣的高專業三棲作戰部隊，戰力深受各國的肯定，帶領讀者深入了解我國空降特戰部隊發展史。

請繼續往下閱讀...

《空降神兵》網羅了歷年精彩的故事，包括開平首戰、中美合作突擊、勇闖惡人谷、揭密涼山特勤隊、軍法官參與美軍空跳、生命鬥士秦良丰等，讓讀者認識到我國從無到有組建這支戰力堅強部隊的艱辛過程。（黎明文化出版提供）

《空降神兵 航空特戰80載》一書，是由黎明文化公司出版，由著名軍事作家黃竣民著作，將在本月23日（週日）舉行發表會。書中網羅了歷年精彩的故事，包括開平首戰、中美合作突擊、勇闖惡人谷、揭密涼山特勤隊、軍法官參與美軍空跳、生命鬥士秦良丰等，讓讀者認識到我國從無到有組建這支戰力堅強部隊的艱辛過程，使全體國人看到所有空降特戰官兵的付出；更可以讓已退伍的空降特戰長官弟兄，在書中找到曾經參與其中的回憶。

陸航飛行員出身的黎明文化公司董事長黃國明，在擔任軍職期間曾任航特部中將指揮官，也是唯一一位陸航飛官擔任陸軍副司令的將領，黃國明特別為此書撰寫推薦序。身為指揮陸航戰備任務及參與多次特戰搜救任務的他，對勇猛剽悍的精神特別有感受，黃國明表示，空降部隊通常在無任何外援之下獨力完成作戰任務，並堅守陣地等待與前來的部隊會師，所以空降部隊除了必須具有高強戰力外，更需具備堅強的精神戰力與頑強的戰鬥意志，故一直傳承了「勇猛剽悍」不怕死、 不怕難的傳統精神。

作者在每篇章節的故事描述中，亦蒐羅了大量的珍貴歷史照片，及相關的演訓畫面，圖文並茂讓讀者能夠更有故事畫面的了解這些訓練戰史，同時許多背景說明也為讀者增加不少意外的「軍事冷知識」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法