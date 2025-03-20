不讓川普專美於前 加拿大宣布斥資1352億台幣更新「超視距」雷達

北美防空司令部現役的「北方預警系統」（North Warning System），至今已服役超過30年。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕由美國、加拿大共營的「北美防空司令部」（NORAD），冷戰以來長期守護兩國和極圈的領空安全，但隨著區域情勢變化，加上兩國關係近期因美國總統川普言論而動搖，促使加國在國安政策上轉趨積極；加國總理卡尼（Mark Carney）近日宣布，未來將斥資60億加幣採購新型「超視距」雷達系統，升級NORAD現有設備，強化長程監偵能力。

《加拿大廣播公司》（CBC）18日報導，卡尼日前首度出訪極圈內紐納武特地區（Nunavut）的首府伊魁特（Iqaluit），宣布將引入投資強化境內軍事設施和基礎建設；此外，針對北美防空司令部現有系統，加拿大將投入計逾60億加幣（新台幣1352.4億元）更新早期預警雷達，以滿足該國於2022年公布的現代化計畫。

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圖為澳洲現役的「金達利作戰雷達網路」（Jindalee Operational Radar Network, JORN），是由澳洲皇家空軍操作的全天候超視距雷達預警系統。（英國貝宜系統官網）

根據加拿大政府公開資訊，這項升級計畫正式名稱為「極圈超視距雷達」（Arctic Over the Horizon Radar, A-OTHR），目標在該國南部地區建構新高頻超視距雷達系統，涵蓋北美主要人口區和北極圈，全案採購金額至多達49.9億加幣（約新台幣1124.74億元），以取代現已服役超過30年的「北方預警系統」（North Warning System），肆應現代的長程巡弋飛彈、極音速飛彈等威脅。

加拿大現任總理卡尼（Mark Carney）。（紐納武特行政首長X帳號 @j_akeeagok）

由於澳洲具備長期部署與操作「超視距」雷達系統的經驗，對此，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此表示歡迎，若交易成真，將是澳洲一項重要出口計畫。

該報導進一步指出，卡尼強調加拿大是「北極國家」（an Arctic nation），因此，強化北極區域主權是政府的重點戰略，並將投入4.2億加幣（約新臺幣94.66億元），擴大加拿大在北極地區的行動與訓練，並部署更多部隊，確保區域和國家安全。

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