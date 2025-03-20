高空跳傘張力滿滿 航特部傘兵展現勇猛剽悍特戰精神

國防部軍媒上週簡短發布了陸軍空訓中心執行高空跳傘的圖文，並釋出張力感滿滿的照片，無論光線、色調與構圖，都可說是近年釋出最精彩的照片之一！（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕陸軍空訓中心日前執行高空跳傘，特戰人員高空跳傘的畫面經由軍媒釋出，可說是張力感滿滿，無論光線、色調與構圖，都可說是近年釋出最精彩的照片之一，就如同3/23即將發布的新書《空降神兵》所述，充分詮釋了空降部隊「勇猛剽悍」的精神。

國防部軍媒上周釋出了系列跳傘畫面，並說明這是陸軍空訓中心執行的高空跳傘訓練。傘訓教官與學員搭乘C-130H運輸機，從4000呎至1萬呎（約1220公尺至3048公尺）高空一躍而下，憑藉精湛操傘技術與強大抗壓力，成功降落目標區，展現超強戰技！照片的構圖與光線也完美詮釋了航特空降部隊精實與帥氣的一面。

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傘訓教官與學員搭乘C-130H運輸機，從4000呎至1萬呎（約1220公尺至3048公尺）高空一躍而下，執行的高空跳傘訓練。（青年日報提供）

傘開後學員必須手操特殊傘以螺旋狀旋轉快速下降，這種看似浮誇的姿勢，其實是一種「盤旋」操傘技巧，透過拉單邊的操縱帶消耗高度，避免後續隊員受前面隊員的擾流影響。（青年日報提供）

這些執行高空跳傘訓練的學員們須從C-130運輸機尾門躍出，傘開後必須手操特殊傘以螺旋狀旋轉快速下降，這種看似浮誇的姿勢跳傘，其實是一種「盤旋」操傘技巧，透過拉單邊的操縱帶消耗高度，避免後續隊員受前面隊員的擾流影響。

照片的構圖與光線也完美展現了航特空降部隊精實與帥氣的一面！也充分詮釋空降部隊「勇猛剽悍」的精神。（青年日報提供）

著名軍事作家黃竣民撰寫、近期將推出的新書《空降神兵》航空特戰80載中所描述，儘管經歷了逾80個年頭，航特部依然傳承了最初空降部隊的「勇猛剽悍」精神，並綜合納入突擊、戰搜、兩棲偵察等專業作戰技能，成為當今陸軍中的菁英部隊角色。

該書將於3/23於黎明文化舉辦新書發表會，並邀請諸多退役特戰將官共襄盛舉，屆時會場將眾「星」雲集。

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