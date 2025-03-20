全球首例 以軍F-35戰機外掛JADAM對地打擊

以色列空軍日前宣布派出翼下掛載聯合直攻彈藥（JDAM）的F-35I戰機，執行對地打擊任務，創該型戰機應用首例。（圖片取自X@IAFsite）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列與哈瑪斯（Hamas）停火協議談判破局，18日針對加薩發動大規模空襲。以色列軍方指出，以軍19日已開始在加薩走廊進行地面活動，擬擴大安全緩衝區。以色列空軍也於16日在X證實，已派出翼下掛載聯合直攻彈藥（JDAM）的F-35I戰機，執行對地打擊任務，創該型戰機應用首例。預估F-35I接下來也會以此模式投入對加薩走廊的打擊。

軍聞網站「The War Zone」18日報導，以色列空軍在社群平臺「X」表示，以國版本的F-35I戰機，是全球唯一在翼下掛載JDAM，並進行打擊任務的F-35系列戰機；證實以軍已創下F-35運用先例，同時展現該型戰機作戰潛力。

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以國空軍與F-35戰機製造商美國洛克希德馬丁公司，以及五角大廈F-35計畫辦公室合作，研究讓F-35戰機以外部掛架掛載JDAM等彈藥的能力，儘管美軍在內的多個F-35用戶，均曾讓所屬F-35在翼下掛載各型彈藥，但首次實戰戰例由以軍締造。

「The War Zone」報導分析，儘管在翼下掛載彈藥會破壞F-35匿蹤特性，但能大幅提升作戰彈性和戰力，還可透過距外打擊武器，進一步應對威脅。此外，報導說，以空軍聲稱已為F-35I發展出可有效延長航程的可行方案，雖然沒有具體資訊，但外界多認為係透過特製外掛副油箱達成，使F-35I可不依靠空中加油，完成長程作戰任務。

2月初，美國也批准軍售以色列2萬枚地獄火、小直徑導引炸彈、通用炸彈及精準導引套件。並解除拜登禁運以色列2000磅炸彈的限制，拜登時期扣留給以色列的3500枚炸彈，已於上月中旬抵達以色列；美國國務院本月初則再度批准軍售以色列30.107億美元（約新台幣991.1億）炸藥和精準導引套件，該軍售並繞過正常國會程序，縮短交付期程。

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