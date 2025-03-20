提防中澳軍事對峙 美軍售澳洲空軍誘餌彈、干擾箔

美國國務院也在18日批准軍售澳洲誘餌彈、箔條和脈衝彈藥及相關對抗措施和設備。（圖片取自徹姆林集團）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國海軍上月未事先通報即在澳洲東岸外海進行實彈演習，引發區域緊張，澳洲政府因此加速部署陸基反艦飛彈防禦網。不僅如此，美國國務院也在18日批准軍售澳洲誘餌彈、箔條和脈衝彈藥及相關對抗措施和設備，預計價值為1.65億美元（約新台幣54.4億）。

美國安全合作局（DSCA）新聞稿表示，軍售內容為澳洲政府請求購買的MJU-61/64誘餌彈；MJU-66/67照明彈對抗措施；RR-198A/L箔條彈；CCU-145/A脈衝彈藥筒；其他支援設備（MK-3托盤）；美國政府和承包商的技術援助，以及其他相關的後勤和專案支援。相關軍售已通知國會。

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DSCA表示，此次出售將支持美國的外交政策和國家安全目標，澳洲是美國在西太平洋最重要的盟友之一。這個政治和經濟強國的戰略位置對確保西太平洋的和平與經濟穩定貢獻巨大，可幫助我們的盟友發展和維持強大且隨時準備好的自衛能力對美國的國家利益至關重要。

DSCA指出，擬議的軍售將透過保護和提高飛機的生存能力，提高澳洲應對當前和未來威脅的能力。澳洲將毫無困難地將這些裝備和服務納入其武裝部隊。

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