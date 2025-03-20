美軍C-130H參與南極夏季運補 因為這個原因比「雪橇版」更划算

裝設滑橇的美軍LC-130H運輸機降落南極。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍運輸機每年皆從事極地運補工作，外國軍聞網站18日報導，美國空軍進駐紐西蘭的運輸機已於3月初結束夏季最後一趟任務，啟程返回美國，特別的是，美軍此次還啟用一般的C-130H運輸機進行運補，因為這型飛機比加掛滑橇的LC-130H空氣動力性能更好、油耗更低，也比更大型的C-17運輸機成本更低。

根據外國軍聞網站「Defense News」報導，美國空軍最後一架進駐紐西蘭基督城（Christchurch）的運輸機，已於7日啟程返回美國，為此次夏季的南極運輸任務畫上句點。紐西蘭、南極皆位於南半球，季節與北半球相反。

美國空軍進駐紐西蘭的運輸機隊，為國家科學基金會（National Science Foundation）在南極的科研工作提供後勤支援。報導指出，這一次的運輸任務與以往有一些不同，美軍除了採用被稱為「滑雪鳥」、在機輪旁裝設滑橇的LC-130H運輸機，還有C-17A「環球霸王III」運輸機之外，今年還派出約10架次隸屬美國空軍國民兵的C-130H運輸機飛往南極。

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美國空軍所屬C-130H運輸機投入南極運輸任務，圖為美軍在拉脫維亞執行任務的同型機。（路透檔案照）C-130H運輸機不像LC-130H有任何針對雪地環境的改裝，但美國空軍第304遠征空運中隊史密斯（Jack Smith）中校表示，在12月5日到翌年1月第三周期間，考量南極的機場跑道較軟，不適合較重的C-17運輸機起降，較小、更輕的C-130運輸機就可以在此空檔投入人員疏運工作，且營運成本更低。

史密斯接著說，由於LC-130H「滑雪鳥」的滑橇設計，影響其在空氣動力學層面的表現，比C-130H運輸機的燃料消耗量多出了25％，因此，C-130H運輸機適時投入營運，也更加實惠。

美國空軍定期進行極地運補工作，每年10月到2月間的「深度凍結行動」（Operation Deep Freeze），為南極的任務代號；美軍1架LC-130H本月初才首度於北極圈內的帕森斯湖（Parsons Lake）淡水冰層上降落，載運地面兵力抵達指定地點，為北極營地開設補給運輸點。

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