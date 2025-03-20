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四年期總檢討公布下半年再公布報告書 顧立雄：若修法合併可接受

2025/03/20 15:08

民進黨立委陳俊宇19日質詢時關切QDR與國防報告書能否整併，國防部長顧立雄未表示反對。（圖取自國會頻道）民進黨立委陳俊宇19日質詢時關切QDR與國防報告書能否整併，國防部長顧立雄未表示反對。（圖取自國會頻道）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部日前發佈最新《四年期國防總檢討》（QDR），今年9月將再發佈2年一期《國防報告書》，被質疑兩者重複性過高。國防部長顧立雄昨日於立院答詢時表示，發佈QDR是因《國防法》第31條規定，若未來修法將兩者合併，是可以接受。

民進黨立委陳俊宇昨日於外交及國防委員會詢問顧立雄，本次公布的《四年期國防總檢討》，國防部於立法院每個會期也都會進行業務概況報告，今年又將公布《國防報告書》，QDR的內容與白皮書差異在哪?重點為何?有無可能整併?

對此顧立雄表示，會公佈QDR是《國防法》第31條規定總統就職後10個月內向立法院公開提出，因此國防部還是要做。目前美國已經沒有QDR，只有國防書。若大院已認為國防報告書跟QDR不需要重複，要做修法的話，他會接受。

國民黨立委陳永康先前也質疑，國防部上個版本的「四年期國防總檢討」總共四十八頁，當中只有一點五頁為國防政策，上個版本的國防報告書也只有一點五頁國防戰略、二點五頁軍事戰略。他說，不能只用形容詞與戰鬥文藝表達對國防的支持，要有整合性的結構支撐，進行系統化討論。

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