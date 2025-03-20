烏克蘭反制奏效！破解俄軍「奇蹟武器」滑翔炸彈

俄羅斯戰機投放滑翔炸彈的畫面。這些炸彈曾被用於攻擊烏克蘭前線，照片攝於去年俄軍在庫斯克（Kursk）的軍事行動中。（圖取自俄羅斯國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭成功破解俄羅斯空軍的「奇蹟武器」——滑翔炸彈，戰局出現重大轉變。戰爭初期，俄軍戰機每天投下數百枚、射程逾40公里的KAB或UMPK型炸彈，重創烏克蘭，幾乎無力招架。如今，烏克蘭利用先進電子戰技術，讓這些炸彈失去準頭。

位於烏克蘭的「夜巡」（Night Watch）公司，向《富比士》（Forbes）透露，其研發的「利馬」（Lima）干擾器是關鍵。這款干擾器運用數位技術，結合干擾、欺騙與網路攻擊，使俄軍滑翔炸彈的導航系統失靈。該公司指出，部署電子戰系統後，俄軍轟炸精準度大幅下降，甚至完全停止對哈爾科夫（Kharkiv）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等地區中心的攻擊。

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回顧戰事初期，俄軍仰賴滑翔炸彈實施「炸彈先行」戰術，先重創烏克蘭前線工事，再由步兵發動攻擊。憑藉此戰術，俄軍一度攻下東部的堡壘城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），並朝波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進40公里。然而，上個月俄軍在波克羅夫斯克外圍受阻，俄空軍非官方Telegram頻道Fighterbomber也不禁感嘆：「UMPK的黃金時代短暫落幕。」利馬干擾器與其他類似系統，被認為是俄軍空襲減少的主因。

俄羅斯滑翔炸彈仰賴全球導航衛星系統GLONASS進行導引。「利馬」干擾器能有效干擾GLONASS訊號，讓俄軍炸彈偏離目標，甚至誤炸俄控區。俄軍曾嘗試改進炸彈頻率與天線數量，但烏克蘭迅速破解。

俄軍不斷向烏克蘭軍隊和城市投擲KAB滑翔炸彈。這些射程達約40公里、彈頭重達3噸的炸彈，成為俄軍在烏東地區推進的重要因素。（取自X平台）

Fighterbomber 頻道坦言，高價值目標如今皆受電子戰保護，要準確命中一處目標，可能需耗費8至16枚炸彈。每枚炸彈成本約 2萬5000美元（約新台幣82萬元），而搭載炸彈的蘇愷（ Sukhoi）戰機卻所費不貲，對僅剩約千架現代戰機、已損失120架的俄空軍而言，效率低落且風險極高。

烏克蘭的電子戰技術，也有效癱瘓了俄軍用來攻擊城市的「見證者」（Shahed）無人機。相比於昂貴且數量不足的S-300與愛國者（Patriot）飛彈系統，干擾器更具成本效益。俄羅斯雖也部署干擾器，但效果遠不如烏克蘭。

目前，「利馬」干擾器尚未覆蓋全境，若烏克蘭政府擴大採用，「夜巡」每月可生產300套。對烏克蘭軍民而言，這意味著俄軍空襲威脅正逐步減弱，一道電子屏障正守護更多地區。

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