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布萊德雷戰車進化！美軍測試神秘「670型」發射系統

2025/03/20 14:19

美國陸軍在3月進行的演習中，布萊德雷步兵戰車使用拖式飛彈發射器，發射射神秘「670型」新武器。（圖取自美國陸軍專頁）美國陸軍在3月進行的演習中，布萊德雷步兵戰車使用拖式飛彈發射器，發射射神秘「670型」新武器。（圖取自美國陸軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍近日發布一張照片，揭示布萊德雷步兵戰鬥車（Bradley IFV）在演習中利用原有的BGM-71拖式（TOW）反戰車飛彈發射器，發射一款代號「670」的神秘武器。這款看似全新、未曾曝光的系統，立即引發外界高度好奇。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，照片說明指出，這次試射發生本月稍早在加州歐文堡（Fort Irwin）舉行的「匯聚計畫終點-5」（Project Convergence-Capstone 5，PC-C5），該演習由陸軍未來司令部（Army Futures Command）主辦，旨在展示尖端科技如何提升跨領域作戰能力。

「匯聚計畫」自2020年啟動，透過PC-C5等活動測試並整合新型系統，在接近實戰的環境中驗證其效能。本次演習分兩階段：上半段於本月在加州歐文堡的國家訓練中心（National Training Center，NTC）展開，下半段則預計下月於印太地區多個地點進行。目前，「670」武器的具體細節尚未公開，《戰區》已向軍方尋求進一步資訊。

照片顯示，「670」武器發射後由尾部的小型火箭引擎推動，尾端配有三片可展開的柵格尾翼。前端呈白色圓形，可能是雷達罩、尋標器或空氣動力整流罩，但確切功能不明。機身一側有三個明顯區段，推測採模組化設計，或許能搭載集束彈藥或反制設備。

雖然它與現有拖式飛彈外型迥異，包括無導線制導的現代版本，但因能從拖式發射器發射，其尺寸應相近——拖式飛彈長約1.22公尺、直徑15.24公分，部分型號前端有30.48公分的探針，用以擊破爆炸反應裝甲。

美軍庫存中的GBU-69/B小型滑翔彈藥（Small Glide Munition，SGM）同樣具備三片柵格尾翼且尺寸相符，但SGM無推進力且配有可展開主翼，尾翼設計也與「670」不同。因此，在資訊有限下，難以判斷「670」是彈藥、無人機還是其他裝置。

「670」武器的近距離寫。（圖取自美國陸軍專頁）「670」武器的近距離寫。（圖取自美國陸軍專頁）

「匯聚計畫」持續聚焦「發射效能裝置」（launched effects），涵蓋可從飛機、直升機或地面平台發射的無人機與游彈。若「670」能從拖式發射器執行監視、電子戰或攻擊任務，將大幅提升布萊德雷戰車及陸軍其他單位的戰力。近年，陸軍也積極探索新型反坦克飛彈，盼取代老舊的拖式系列並相容現有發射器。

布萊德雷步戰車曾推出防空版本M6「線衛」（Linebacker），以四枚刺針（Stinger）飛彈取代拖式發射器。隨著無人機威脅攀升，軍方或正重啟類似概念。其主要承包商貝宜E系統公司（BAE Systems）也提出短程防空（SHORAD）變型，搭載四枚刺針或兩枚AGM-114L長弓地獄火（Longbow Hellfire）飛彈，並基於布萊德雷研發多用途裝甲車輛（MPV）的SHORAD版本。

無論「670」究竟為何，它都暗示布萊德雷的拖式發射器正朝多功能系統演進，展現未來戰場的無限可能。

布萊德雷戰車進化！美軍測試神秘「670型」發射系統美國陸軍布萊德雷步兵戰車從其發射器發射典型的拖式飛彈
。（圖取自美國陸軍專頁）

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