布萊德雷戰車進化！美軍測試神秘「670型」發射系統

美國陸軍在3月進行的演習中，布萊德雷步兵戰車使用拖式飛彈發射器，發射射神秘「670型」新武器。（圖取自美國陸軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍近日發布一張照片，揭示布萊德雷步兵戰鬥車（Bradley IFV）在演習中利用原有的BGM-71拖式（TOW）反戰車飛彈發射器，發射一款代號「670」的神秘武器。這款看似全新、未曾曝光的系統，立即引發外界高度好奇。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，照片說明指出，這次試射發生本月稍早在加州歐文堡（Fort Irwin）舉行的「匯聚計畫終點-5」（Project Convergence-Capstone 5，PC-C5），該演習由陸軍未來司令部（Army Futures Command）主辦，旨在展示尖端科技如何提升跨領域作戰能力。

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「匯聚計畫」自2020年啟動，透過PC-C5等活動測試並整合新型系統，在接近實戰的環境中驗證其效能。本次演習分兩階段：上半段於本月在加州歐文堡的國家訓練中心（National Training Center，NTC）展開，下半段則預計下月於印太地區多個地點進行。目前，「670」武器的具體細節尚未公開，《戰區》已向軍方尋求進一步資訊。

照片顯示，「670」武器發射後由尾部的小型火箭引擎推動，尾端配有三片可展開的柵格尾翼。前端呈白色圓形，可能是雷達罩、尋標器或空氣動力整流罩，但確切功能不明。機身一側有三個明顯區段，推測採模組化設計，或許能搭載集束彈藥或反制設備。

雖然它與現有拖式飛彈外型迥異，包括無導線制導的現代版本，但因能從拖式發射器發射，其尺寸應相近——拖式飛彈長約1.22公尺、直徑15.24公分，部分型號前端有30.48公分的探針，用以擊破爆炸反應裝甲。

美軍庫存中的GBU-69/B小型滑翔彈藥（Small Glide Munition，SGM）同樣具備三片柵格尾翼且尺寸相符，但SGM無推進力且配有可展開主翼，尾翼設計也與「670」不同。因此，在資訊有限下，難以判斷「670」是彈藥、無人機還是其他裝置。

「670」武器的近距離寫。（圖取自美國陸軍專頁）

「匯聚計畫」持續聚焦「發射效能裝置」（launched effects），涵蓋可從飛機、直升機或地面平台發射的無人機與游彈。若「670」能從拖式發射器執行監視、電子戰或攻擊任務，將大幅提升布萊德雷戰車及陸軍其他單位的戰力。近年，陸軍也積極探索新型反坦克飛彈，盼取代老舊的拖式系列並相容現有發射器。

布萊德雷步戰車曾推出防空版本M6「線衛」（Linebacker），以四枚刺針（Stinger）飛彈取代拖式發射器。隨著無人機威脅攀升，軍方或正重啟類似概念。其主要承包商貝宜E系統公司（BAE Systems）也提出短程防空（SHORAD）變型，搭載四枚刺針或兩枚AGM-114L長弓地獄火（Longbow Hellfire）飛彈，並基於布萊德雷研發多用途裝甲車輛（MPV）的SHORAD版本。

無論「670」究竟為何，它都暗示布萊德雷的拖式發射器正朝多功能系統演進，展現未來戰場的無限可能。

美國陸軍布萊德雷步兵戰車從其發射器發射典型的拖式飛彈

。（圖取自美國陸軍專頁）

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