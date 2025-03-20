【影】結合新科技有別於以往 賴清德首次單獨上莒光園地喊話

〔記者劉宇捷／台北報導〕中國對台持續文攻武嚇，對台滲透方式也日趨多元，總統賴清德特別現身今（20）日下午播出的莒光園地，首次以單獨發表談話的形式，向官兵宣導防範多元滲透，以及假訊息識讀的能力；其中值得注意，影片使用文化營區內的虛擬攝影棚，並進行後續去背而成，有別於以往固定場景的拍攝手法。

總統賴清德日前前往國防部文化營區錄製今日撥出的莒光園地「與官兵有約」節目，並以單獨談話的方式向官兵呼籲資安與防滲透的重要性，而影片本身值得注意的是，這次的莒光園地談話採預先錄製，並使用文化營區內的攝影棚拍攝，接著進行去背、疊上背景影像而成，展現了非以往的制式場景拍攝手法。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德今日現身莒光園地節目發表談話，而影片本身值得注意的是，此次使用文化營區內的攝影棚拍攝，接著進行去背、疊上背景影像而成，展現了非以往談話性的制式場景拍攝手法。（軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法