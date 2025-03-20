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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】國軍「立即備戰操演」是什麼？ 30秒影片報你知

2025/03/20 15:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部自3月17日起實施為期5天的「立即備戰操演」，民眾看到戰車、飛彈車在街頭出沒，可能還搞不清楚發生什麼事。對此，陸軍今天釋出30秒短影音解釋，這是因為中共頻繁在台海進行聯合戰備警巡，派出機、艦襲擾，國軍面對嚴峻敵情威脅，因此做出對應舉措。

陸軍的今日發布一則30秒短影音，為民眾解釋實施「立即備戰操演」的原因，先是以多則描述中共「聯合戰備警巡」的新聞報導破題，隨後剪輯國軍直升機、戰甲砲車移動、機步單位官兵下車作戰的片段。這支影片描述，國軍為強化部隊備戰部署，提升應變與戰備能力，因此展開「立即備戰操演」，官兵全心投入操演以堅定捍衛國家安全。陸軍金防部在「立即備戰操演」期間，在金門大橋烈嶼端進行「戰備偵巡」重要防護目標應援演練。（資料照，記者吳正庭攝）陸軍金防部在「立即備戰操演」期間，在金門大橋烈嶼端進行「戰備偵巡」重要防護目標應援演練。（資料照，記者吳正庭攝）

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