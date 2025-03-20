更多F-16戰機增援烏克蘭！澤倫斯基：俄國謊言不攻自破

烏克蘭總統澤倫斯基19日證實，又有額外的F-16戰鬥機飛抵烏克蘭。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基19日晚間透過線上方式，向芬蘭媒體記者透露，又有額外的F-16戰鬥機飛抵烏克蘭，直接反駁了俄羅斯方面宣稱擊落烏克蘭F-16的說法。

烏克蘭媒體《Glavcom》報導，澤倫斯基在簡報會中並未透露這批F-16戰機的具體數量，僅表示「數量我不能說」，語帶玄機。但他強調，俄羅斯方面散布的「擊落說」純屬謊言，「沒有F-16被擊落，反倒是有幾架飛機抵達了烏克蘭。」

請繼續往下閱讀...

稍早，社群媒體一度傳出俄軍在烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）地區上空擊落一架F-16戰機，但這項消息隨即被烏克蘭官方否認。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）更以嘲諷的口吻表示，俄羅斯的宣傳機器「再次『擊落』了我們的飛機！這次是F-16。『所有目標都被擊落！』——普廷的爪牙們吃飽了！」

報導指出，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯官方媒體與親俄的社群帳號經常發布未經證實、甚至是捏造的戰果消息，試圖藉此打擊烏克蘭軍民士氣，並對外營造俄軍勝券在握的假象。而烏克蘭與西方國家則持續透過公開資訊、情報分享等方式，反制俄羅斯的假訊息攻勢。

除了F-16戰機的議題，澤倫斯基也談到了烏克蘭與俄羅斯未來可能舉行的和平談判。他表示，舉行會談本身「並非難事」，關鍵在於能否取得實質成果。「如果雙方都有政治意願，尤其是俄方（儘管他們目前仍不願結束戰爭），那麼會面並非不可能。只要有擬定的方案可以促成戰爭結束，我們就可以推進。」

然而，澤倫斯基也坦言，在所有談判議題中，領土問題將會是最棘手、也最難取得共識的部分。「我能感覺到，我們也明白這一點。這將是一個巨大的挑戰，而我們將盡最大努力保衛烏克蘭。這對我們來說非常不容易。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法