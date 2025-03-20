中共匿蹤戰機數據疑外洩 工程師淪間諜被判死刑

中國官媒《環球時報》昨（19）日指出，據中國國家安全部調查，劉姓退役工程師因積極向國外情報機構盜賣情資，因而被法院判處死刑；其中洩露情資可能包含新推出的FC-31（後來的殲-35）戰機數據。（圖片擷取自中國軍號微博）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中共現在也面臨先進軍事科技外流的危機，中國官媒《環球時報》昨（19）日報導指出，根據中國國家安全部調查，劉姓退役工程師因積極向國外情報機構盜賣情資，近日被法院判處死刑，其中可能包含新推出的FC-31（現為殲-35）戰機數據。

據《環球時報》英文網昨日報導，中國國家安全部消息人士稱，劉志軍曾擔任中共一家國防技術研究機構的助理工程師，在未能晉升後感到不滿，導致他秘密複製並保留了大量機密文件。辭職後，他最初加入了一家投資公司，但高風險的股票投機和非法信貸，使他帶來巨額的經濟損失，迫使他尋求其他收入來源，最終決定盜賣國家機密。

請繼續往下閱讀...

據報導，劉志軍聯繫了一家外國情報機構，為了促成交易，他將敏感文件分割打包，還製作了詳細的目錄，並開設多個網路帳戶來接收付款。中共國家安全部表示，劉志軍為了避免被發現，使用匿名的IC卡和SIM卡，且頻繁更改通訊方式，同時使用多個預先安排好的代號名稱進行秘密交易。

報導稱，劉志軍6個月來走訪了多個國家，洩漏了中共關鍵的國防資訊。然而，最初向他購買機密數據的外國情報機構，在以低成本獲得資訊後，很快就與他斷絕了聯繫。劉志軍非但沒有停止活動，反而更積極的尋求盜賣機會，並試圖重新與外國特工接觸。他的行為引發了中國國家安全機構的密切關注，這些機構監視他的行動和通訊，最終將他逮捕。

中國國家安全部的文章稱，劉志軍被判有間諜罪和向境外非法提供國家機密罪，最終被判處死刑，剝奪政治權利終身，這反映了他行為的嚴重性。中共當局強調國家安全仍然是重中之重，並警告間諜活動和未經授權傳播敏感資訊的行為，將受到最嚴厲的法律制裁。

軍聞網站《Defence Blog》也報道，劉志軍試圖出售的機密資訊之一是殲-35的驗證機FC-31，作為以匿蹤性和先進作戰效能為設計的下一代飛機，其技術細節被視為高度敏感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法