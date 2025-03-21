國軍空武射擊第二天 眼鏡蛇直升機戰力強悍

眼鏡蛇直升機戰力強悍。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國持續襲擾我國周邊並演習，我軍西南空域最前線的屏東三軍聯訓基地，也第二天操演任務，眼鏡蛇直升機展現精準射擊，展現我軍精實戰力。

眼鏡蛇直升機戰力強悍。（記者蔡宗憲攝）

超級眼鏡蛇攻擊直升機（簡稱眼鏡蛇直升機）一早震撼登場，低空掠過靶場，伴隨螺旋槳轟鳴聲，機上搭載的飛彈接連發射，火光與濃煙瞬間籠罩目標區，展現國軍強大戰力與高度戒備狀態。

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演練模擬敵軍裝甲部隊進犯，旨在檢驗眼鏡蛇直升機的反裝甲能力與飛行員的實戰操作水平。演習中還搭配地面部隊協同作戰，展現陸軍立體化戰力。

眼鏡蛇直升機自服役以來，以其強大火力與機動性成為國軍空中打擊主力。可精準鎖定移動目標，被譽為「坦克殺手」。軍方強調，面對區域情勢變化，將持續強化實彈演訓，確保國防安全無虞。

聯訓基地本週演訓今天結束，使用武器包括2.75吋火箭、30公厘鏈砲、20公厘機砲、50機槍及狙擊槍等武器，而空軍、陸航攻擊特遣隊砲兵部隊配合實施火力支援。

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