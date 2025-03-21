美國下一代戰機競標戰白熱化！五角大廈即將揭曉200億美元大單得主

據知情人士透露，五角大廈最快將於週五宣布新一代戰機計畫的得標結果，這項初期價值超過200億美元（約新台幣6604億元）的合約，將在預算限制與軍事優先事項轉變的考量下正式推進。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕據知情人士透露，五角大廈最快將於週五宣布新一代戰機計畫的得標結果，這項初期價值超過200億美元（約新台幣6604億元）的合約，將在預算限制與軍事優先事項轉變的考量下正式推進。

根據路透社報導，次世代空優計畫（Next Generation Air Dominance, NGAD）旨在研製新型戰機，以取代洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）生產的F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機。新戰機設計將具備與無人機協同作戰的能力，並成為美國空軍未來的主力戰機。洛克希德·馬丁與波音公司（Boeing）正競逐這項「贏者通吃」的工程與製造開發階段合約，最終勝出的企業將獲得價值數千億美元的訂單，影響其未來數十年的業務版圖。

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NGAD計畫定位為一個以第六代戰機為核心的「系統家族」，旨在確保美國在空優領域維持領先地位，以應對中國與俄羅斯日益增強的軍事挑戰。該計畫曾因預算壓力及設計方向未確定而前景不明，但在今年一月上任的川普（Donald Trump）政府推動下，NGAD終於獲得進展，五角大廈預計將宣布最終設計方案的選擇結果。

去年，由於國防預算吃緊及其他空軍計畫成本超支，NGAD一度面臨延期或規模縮減的風險，甚至有聲音建議重新調整設計方向或轉向無人機發展。然而，五角大廈即將發布的公告顯示，最終確定的設計方案將作為NGAD計畫的技術基礎，確保美軍在未來戰場上保持優勢。

對競爭企業而言，此次標案結果至關重要。波音公司近期在民用與國防領域皆遭遇挑戰，若能奪下NGAD合約，將為其位於密蘇里州聖路易斯的戰機生產線注入強心針；若敗北，則將進一步加劇其財務困境。另一方面，洛克希德·馬丁剛在美國海軍下一代航艦艦載戰機競標中失利，若再錯失NGAD合約，恐將被迫加碼投入F-35戰機計畫及F-16的國際銷售市場，以彌補損失。

截至目前，美國空軍發言人及兩家競標企業代表皆未對此消息發表評論。

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