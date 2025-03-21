澎防部雙聯裝刺針飛彈演練反制敵機 國軍今年將迎500枚人攜式飛彈

澎防部野戰防空連官兵，20日在防禦陣地架設雙聯裝刺針飛彈，因應國軍「立即被戰操演」實施突發防空預警演練。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕今（21）日是國軍「立即備戰操演」最後一天，各作戰區過去四日間在一級加強戒備下，持續磨練打擊、整補、阻絕等任務快速戰備；位於一戰區的澎防部野戰防空連，昨（20）日亦模擬突發防空預警，快速部署「雙聯裝」刺針飛彈磨練部隊「去中心化」運作。此外，我國今（2025）年也將迎來500枚人攜式刺針飛彈，充實野戰防空火力密度。

國軍各作戰區昨日依敵情模擬想定實施任務演練，強化各部隊「任務式指管」、「去中心化」運作機制。其中，第2作戰區工兵部隊設置阻絕保護關鍵基礎設施；3戰區裝甲584旅為履式勇虎、輪式雲豹裝甲車整補彈藥及油料；4戰區機步333旅則出動輪、履甲車，演練阻止敵軍襲擾重要目標；5戰區36化兵群則模擬核生化攻擊，著NPS-108核生化防護服演練除汙站開設。

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至於第1作戰區的澎防部，昨日由所屬野戰防空連模擬應對突發防空預警，快速裝載、部署「雙聯裝刺針」飛彈系統構築防空火網，完成機動防禦。期間，連官兵結合營區安全防護、陣地轉進，陸續執行機動裝載、飛彈裝填，確保最短時間完成部署，使官兵熟悉作戰流程，驗證部隊應急制敵能力。

澎防部野戰防空連官兵在收到任務指示後，隨即進行雙聯裝刺針飛彈搬運作業，準備前往陣地進行火力構築。（取自軍聞社）國軍第一作戰區20日模擬應對突發防空預警，自駐地裝載「雙聯裝」刺針防空飛彈，快速機動至防禦陣地。（取自軍聞社）

我國早於1996年、1998年先後採購共116套「雙聯裝刺針」（DMS）飛彈系統和465枚RMP型彈，此後，國軍則藉著採購「復仇者」飛彈發射車、「阿帕契」攻擊直升機的契機，向美再度增購合計逾1400枚同型彈藥。

而近十年，國軍又向美方採購500枚人攜式（肩射型）刺針飛彈，全數裝備預計今（2025）年抵台；但國防部今年度公開預算揭露，陸軍未來將加購1985枚同型彈，使彈藥數量來到2485枚，進一步擴大陸軍野戰防空體系的整體火力。

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