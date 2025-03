法國戰略自主強化印太軍力 與印度舉行雙航艦演習

圖為印度航艦維克蘭特號。(圖片取自X@indiannavy)

〔記者吳哲宇/綜合報導〕在中國日益強勢的背景下,印度不僅向法國求購飆風戰機,兩國海軍也深化合作以及印太地區的海軍行動,其中法國航艦「戴高樂號」與印度航艦「維克蘭特號」則從19日開啟「瓦魯納2025」雙航艦打擊群演習。

美媒「USNI News」報導,印度海軍表示,第23屆年度雙邊海軍演習的活動包括法國海軍「飆風-M」戰機與印度海軍米格-29K戰機之間的模擬空對空作戰、反潛演習、海上補給和水面戰演習。

