法國戰略自主強化印太軍力 與印度舉行雙航艦演習

圖為印度航艦維克蘭特號。（圖片取自X@indiannavy）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在中國日益強勢的背景下，印度不僅向法國求購飆風戰機，兩國海軍也深化合作以及印太地區的海軍行動，其中法國航艦「戴高樂號」與印度航艦「維克蘭特號」則從19日開啟「瓦魯納2025」雙航艦打擊群演習。

美媒「USNI News」報導，印度海軍表示，第23屆年度雙邊海軍演習的活動包括法國海軍「飆風-M」戰機與印度海軍米格-29K戰機之間的模擬空對空作戰、反潛演習、海上補給和水面戰演習。

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23rd edition of #India - #France Bilateral Naval Exercise Varuna commences today #19Mar 25.#Varuna2025 will showcase the collaborative strength of the two Navies with

- Two aircraft carriers - #FrenchNavy's Charles De Gaulle & #IndianNavy's Vikrant alongwith their integral… pic.twitter.com/YeiBQv5Bga — SpokespersonNavy （@indiannavy） March 19, 2025

報導指出，法國海軍去年11月開始執行為期5個月的「克里蒙梭25」任務，目的在與盟友在該地區與中國緊張局勢加劇的情況下會合。除在地中海、印度洋，先後與美、義、摩洛哥和印度海軍演練外，接下來還會前往印尼南部海域，參與十國的「拉佩魯茲」（Exercise La Perouse）多國聯演，以及在西太平洋實施的五國「太平洋斯特勒」（Exercise Pacific Steller）聯合演習。

報導指出，在「克里蒙梭25」結束時，「戴高樂號」航艦打擊群包括3艘地平線級驅逐艦和1艘油彈補給艦和一艘核子攻擊潛艦。。該打擊群航空隊由22架飆風-M戰鬥機、2架E-2C鷹眼空中預警機以及多種通用和反潛直升機組成。另有2架巡邏機也已加入部隊，在整個部署期間從夥伴國家的機場起飛執行任務。

印度海軍則出動維克蘭特號航空母艦打擊群參與演習，該打擊群剛結束為期3個月的戰區級作戰演習，該演習與美國海軍的綜合作戰計畫演習規模相當，

報導指出，這次演習正值兩國達成的重大武器交易，法國將向印度出售「鲉魚」潛艦和飆風戰機，後者計劃在維克蘭特號上服役。

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