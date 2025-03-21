美澳日韓印五國反潛競賽 澳洲奪「龍帶獎」

美、日、韓、澳與印度日前在關島舉行的「海龍25」反潛聯演暨戰技競賽，由澳洲皇家空軍的P-8A反潛機組奪冠取得「龍帶獎」。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國際軍事競賽可促進各國武藝、互相切磋，美、日、韓、澳與印度日前在關島舉行的「海龍25」反潛聯演暨戰技競賽，由澳洲皇家空軍的P-8A反潛機組奪冠取得「龍帶獎」（Dragon Belt），這在中國海軍闖入第二島鏈、澳洲海域的背景下具有特別意義。

美軍《星條旗報》報導，五國「海龍25」演訓，於6日至18日間在關島安德森空軍基地舉行，由美國海軍第16、47巡邏機中隊（VP 16、VP 47）各自派出1架P-8A，與日本海上自衛隊的P-1、南韓海軍P-3CK、皇家澳洲空軍的2架P-8A，以及印度空軍的P-8I反潛巡邏機同場競技，參與一系列任務規劃流程與實兵演練。

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美國海軍指出，「海龍25」聯演具有濃厚的戰技競賽性質，延續2019年以來的慣例，納入反潛巡邏任務規劃與戰術研討，並由美國海軍派出核動力攻擊潛艦（SSN），以及MK-30 Mod 1型水下載具扮演假想目標，由各國機隊執行一系列巡邏、追蹤與識別水下目標，模擬執行反潛作戰（ASW）接戰流程，以及搜救、通信協調等課目；透過裁判方評分、精進參演人員的專業技能。

而澳洲海軍此次奪獎，也終結了日本海上自衛隊反潛機隊2022至2024年連續三度獲獎紀錄，凸顯其專業戰技表現深獲肯定。

主導聯演的美國海軍第72聯合特遣隊（CTF 72）表示，參演的2支巡邏機中隊，目前正在駐日美軍三澤基地、沖繩嘉手納基地執行前進部署，而這項與盟邦海上巡邏部隊合作的例行演訓，不僅能展現美方對維護區域安全的承諾，也可為確保自由開放印太地區做出具體貢獻。

各國反潛機組人員進行交流。（圖片取自DVIDS）

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