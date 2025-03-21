國軍加薪確定了4/1生效! 志願役加給每月多3至5千、戰鬥加給增4至7千

總統賴清德今早於松山基地衛戍第二戰鬥隊勗勉陸戰66旅時並宣布國軍加薪方案，作戰部隊的基層官士兵，包括志願役加給及戰鬥部隊加給在內，每月最高將增加1萬2千元。隨後，國防部也公布更多方案細節，在志願役加給部分，少校以下官兵每月提高至1萬5千元。（圖片取自國防部發言人臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「立即備戰」操演今日落幕，總統賴清德今早於松山基地衛戍第二戰鬥隊勗勉陸戰66旅時並宣布國軍加薪方案，作戰部隊的基層官士兵，志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元，讓官兵有感加薪。隨後，國防部也公布更多方案細節，在志願役加給部分，最高也提高至1萬5千元。

國防部今（21）日表示，為提升志願役官兵薪資待遇，國防部擬具「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，奉行政院114年3月20日核定，並自114年4月1日起生效。

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國防部說明，提升官兵待遇福利，一直都是政府努力推動事項。近年敵情威脅日益增加，官兵擔負的戰備任務更加繁重；且受到企業爭才及少子化等影響，社會青年從軍服役意願下降，對於部隊戰力造成衝擊。國防部依總統指示，研議提升國軍志願役官兵的薪資待遇，並以照顧基層官兵為優先，希望在落實戰訓工作的同時，也能照顧官兵及眷屬。

國防部進一步表示，「國軍待遇調整方案」經過人事、主計及資源規劃等相關單位，歷經長時間研商、精算評估與縝密規劃，衡量各項勤務加給間的衡平性後，擬具調增方案陳報行政院並奉核定。

國防部強調，為了穩固國防戰力，維護臺海安全，並鼓勵志願役軍人長留久用；同時吸引社會青年投身軍旅，報效國家，調高待遇不僅是解決人力下降的短期手段，更是長期的人才投資，可為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益。

國防部發言人臉書粉專另補充，少校階以下軍士官兵為國軍部隊的作戰主力，志願役加給增加5000元；中、上校階軍官，屬專業領導職務，同步增加4000元；將官增加3000元。

戰鬥部隊加給部分，第一類型戰鬥部隊加給增加7000元；第二類型戰鬥部隊加給增加4000元。

圖為志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案。（國防部提供）

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