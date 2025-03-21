國防秘辛》空軍為何買F-16拖曳誘餌？ 原來有「關鍵人物」和這場戰役

空軍花蓮基地的F-16V戰機，18日因應立即備戰操演，實施恢復戰備裝掛演練，意外首度曝光購入已24年的AN/ALE-50「拖曳誘餌系統」。（國防部提供）

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買進24年來首曝光 空軍F-16V用「拖曳誘餌系統」騙過敵飛彈之眼

〔記者陳治程／台北報導〕我國的F-16V戰機日前因應「立即備戰演練」，在駐地實施「恢復戰備潛力裝掛」演練，無意間讓空軍買來24年的拖曳誘餌上了鏡頭。儘管這項軍購裝備是「公開的秘密」，但國防部過去並未對此證實；前美國空軍軍官向本報表示，我國F-16A/B Block 20戰機當時雖正成軍，但空軍並未考慮這款自衛裝備，直到美方擺出它的實績後，才讓代表團決定將其「加進購物車」。

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曾在美國在台協會（AIT）、雷神公司服務的前美國空軍中校軍官胡振東（Tony Hu）說，他在1999年擔任台灣專案經理期間，恰聞美國國防部針對空軍F-16戰機、B-1B戰略轟炸機投入「南斯拉夫內戰」的任務簡報，其中就提及AN/ALE-50「拖曳誘餌系統」（Towed Decoy System）如何騙過塞爾維亞所使用、具「干擾源歸向」（Home on Jam）的俄製地對空飛彈。這就是拖曳誘餌系統的濫觴。

曾任美國空軍軍官、美國國防部官員、AIT辦公室副主任的胡振東，向本報親述他為我國爭取這款空戰自衛利器的來龍去脈。（本報資料照，記者劉信德攝）

當時投入南斯拉夫內戰的美軍F-16、B-1B戰機飛行員，即便臨空迎來數百枚飛彈，但有了「拖曳誘餌系統」，其戰場存活率趨近百分百；胡振東接著說，美國空軍起初還不夠信任拖曳誘餌，但在發現戰機裝上還能執行「9G轉彎」後，這項裝備就變成他們當時的「標配」，這也讓他決定將其介紹給我國軍事代表團，減少戰機受中國地對空飛彈的威脅。

為促成這項採購，胡振東當時透過雷神公司（Raytheon，今RTX）代表彙整資訊，並偕同美空軍電戰國際安全援助計劃（ECISAP）辦公室，在羅賓斯空軍基地（Robins AFB, Ga.）召開台、美的F-16戰機「計劃管理審查會」（PMR），期間不只展示AN/ALQ-184電戰莢艙、ALR-56M雷達預警接收器（RWR），也順利向我國代表團介紹了AN/ALE-50系統。

我國空軍在F-16A/B戰機成軍初期，並未直接考慮採購拖曳誘餌系統，是透過胡振東居中牽線，讓當時的軍事代表團認識其在南斯拉夫內戰中的實績才得以促成。圖為美軍空中國民兵的AN/ALE-50「拖曳誘餌系統」。（美軍DVIDS網站）

胡振東說，當年的軍事代表團在認識該系統後，最終在同年底才決定採購將「拖曳誘餌系統」納入日後的軍購清單，讓我國空軍飛行員的作戰安全得以進一步提升。

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