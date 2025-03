川普宣布第六代戰機為「F-47」！早已秘密試飛5年

F-47是美國空軍次世代制空權(NGAD)的核心。美聯社

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普21日在白宮橢圓形辦公室宣布,下一代(第六代)戰鬥機命名為「F-47」,將取代F-22並由波音取得建造合約,川普直指F-47將成為有史以來最先進、性能最強、殺傷力最大的戰機,而且實驗機早已秘密試飛將近5年。

綜合外媒報導,由於川普是美國第47任總統,因此F-47被人聯想到是以其任期來命名;對此川普強調,雖然他很喜歡新世代戰機的稱呼,但F-47是由將領們選出來的名字。

川普表示,美國下了很多F-47的訂單,至於價格方面他不願透露。據了解,F-47是美國空軍次世代制空權(NGAD)的核心,可配合大量無人機一起出動,川普提到無人機協同作戰的數量是「多到想要多少就有多少(with many drones, as many as we want)」。

美國空軍參謀長阿爾文(David W. Allvin)指出,空軍過去5年一直在試飛F-47的實驗機,F-47不僅僅是戰鬥機,還能夠形塑出戰爭的未來並威嚇敵人,其配備先進的感測器和武器配備,目的是要在印度太平洋地區的環境中達到高強度作戰。

阿爾文說,F-47已達到前所未有的成熟度,造價會比F-22更低,後者1架在1.43億美元(約新台幣47億元)左右。阿爾文表示,雖然F-22是目前世界上最好的制空戰鬥機,但F-47達到飛躍式的成長,已準備好主宰未來的戰爭。

