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川普宣布第六代戰機為「F-47」！早已秘密試飛5年
F-47是美國空軍次世代制空權（NGAD）的核心。美聯社
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日在白宮橢圓形辦公室宣布，下一代（第六代）戰鬥機命名為「F-47」，將取代F-22並由波音取得建造合約，川普直指F-47將成為有史以來最先進、性能最強、殺傷力最大的戰機，而且實驗機早已秘密試飛將近5年。
綜合外媒報導，由於川普是美國第47任總統，因此F-47被人聯想到是以其任期來命名；對此川普強調，雖然他很喜歡新世代戰機的稱呼，但F-47是由將領們選出來的名字。
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川普表示，美國下了很多F-47的訂單，至於價格方面他不願透露。據了解，F-47是美國空軍次世代制空權（NGAD）的核心，可配合大量無人機一起出動，川普提到無人機協同作戰的數量是「多到想要多少就有多少（with many drones, as many as we want）」。
美國空軍參謀長阿爾文（David W. Allvin）指出，空軍過去5年一直在試飛F-47的實驗機，F-47不僅僅是戰鬥機，還能夠形塑出戰爭的未來並威嚇敵人，其配備先進的感測器和武器配備，目的是要在印度太平洋地區的環境中達到高強度作戰。
阿爾文說，F-47已達到前所未有的成熟度，造價會比F-22更低，後者1架在1.43億美元（約新台幣47億元）左右。阿爾文表示，雖然F-22是目前世界上最好的制空戰鬥機，但F-47達到飛躍式的成長，已準備好主宰未來的戰爭。