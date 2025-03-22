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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

55共機艦擾台！我立即備戰操演落幕 共軍挑釁不斷

2025/03/22 10:17

國防部22日公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）國防部22日公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕我國軍為防範共軍「由演轉戰」的「立即備戰操演」昨圓滿落幕，中國持續出動軍機艦挑釁台海和平。國防部今（22）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機47架次，其中41架次逾越台灣海峽中線，侵擾我北部、西南及東部空域；另偵獲共艦7艘次及1艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

根據國軍公布空情資料，昨天共偵獲共機47架次，包括主戰機、輔戰機、直升機及無人機。其中29架次於昨天上午7時5分至晚間9時40分間現蹤台灣西部與西南空域，並有23架次逾越海峽中線；另有16架次於昨上午8時45分至下午6時50分間活動於台灣東南空域。

此外，國軍亦於昨天上午9時至中午12時15分，以及下午2時35分至4時40分，分別偵獲1架次直升機在北部及南部空域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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