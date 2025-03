廉價打無人機真好用 沙國斥資33億採購2000套APKWS精準火箭

沙烏地阿拉伯將斥資1億美元(約33億台幣)採購2000套「先進精確殺傷武器系統」(APKWS),強化防禦在中東日益猖獗的無人機威脅。圖為美軍在F-16戰機上測試發射APKWS精準火箭。(圖片擷取自DVIDS)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美軍實戰使用都說讚!中東攔截無人機的新選擇將交由比防空飛彈更便宜的APKWS精準導引火箭,這款火箭在近3、4個月來獲得了豐碩的戰果,有鑒於此,沙烏地阿拉伯近日也獲得美國批准,將斥資1億美元(約33億台幣)採購2000套「先進精確殺傷武器系統」(APKWS),強化防禦在中東日益猖獗的無人機威脅。

根據美國國防安全合作局(DSCA)20日公告,美國國務院已批准以1億美元的價格向沙烏地阿拉伯出售2000套「先進精確殺傷武器系統II」(APKWS II)All-Up-Round(AUR,戰備彈),以及相關後勤和計畫支援,包括APKWS備援件、後勤設備、導引軟體、操作訓練等,將由位於美國的英商BAE Systems公司承包此項軍售案。

DSCA指出,APKWS精準火箭將提高沙烏地阿拉伯應對當前和未來威脅的能力,使其能夠精確攻擊目標,且附帶損害的風險比其他飛彈系統更小。圖為2018年,美國陸戰隊官兵正將APKWS精準火箭裝載至AH-1Z攻擊直升機上。(圖片擷取自DVIDS)

公告指出,出售APKWS精準火箭將提高沙烏地阿拉伯應對當前和未來威脅的能力,使其能夠精確攻擊目標,且附帶損害的風險比其他飛彈系統小得多。另外,此出售需要每年派遣至多2名美國政府代表和2名BAE代表,前往沙烏地阿拉伯為期一周,進行專案技術支援和管理監督。

APKWS精準火箭雖然不是美國武器庫的新東西,不過近期將之轉移用來當作對空反無人機(C-UAS)武器,獲得非常好的迴響,其搭載在戰機或直升機上對付相對廉價的無人機,比AIM-9空對空飛彈有更好的經濟效益;目前已在不少美軍F-16、MH-60R等平台上證明,其能夠擊落胡塞無人機的戰果。

