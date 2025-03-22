廉價打無人機真好用 沙國斥資33億採購2000套APKWS精準火箭

沙烏地阿拉伯將斥資1億美元（約33億台幣）採購2000套「先進精確殺傷武器系統」（APKWS），強化防禦在中東日益猖獗的無人機威脅。圖為美軍在F-16戰機上測試發射APKWS精準火箭。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍實戰使用都說讚！中東攔截無人機的新選擇將交由比防空飛彈更便宜的APKWS精準導引火箭，這款火箭在近3、4個月來獲得了豐碩的戰果，有鑒於此，沙烏地阿拉伯近日也獲得美國批准，將斥資1億美元（約33億台幣）採購2000套「先進精確殺傷武器系統」（APKWS），強化防禦在中東日益猖獗的無人機威脅。

根據美國國防安全合作局（DSCA）20日公告，美國國務院已批准以1億美元的價格向沙烏地阿拉伯出售2000套「先進精確殺傷武器系統II」（APKWS II）All-Up-Round（AUR，戰備彈），以及相關後勤和計畫支援，包括APKWS備援件、後勤設備、導引軟體、操作訓練等，將由位於美國的英商BAE Systems公司承包此項軍售案。

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DSCA指出，APKWS精準火箭將提高沙烏地阿拉伯應對當前和未來威脅的能力，使其能夠精確攻擊目標，且附帶損害的風險比其他飛彈系統更小。圖為2018年，美國陸戰隊官兵正將APKWS精準火箭裝載至AH-1Z攻擊直升機上。（圖片擷取自DVIDS）

公告指出，出售APKWS精準火箭將提高沙烏地阿拉伯應對當前和未來威脅的能力，使其能夠精確攻擊目標，且附帶損害的風險比其他飛彈系統小得多。另外，此出售需要每年派遣至多2名美國政府代表和2名BAE代表，前往沙烏地阿拉伯為期一周，進行專案技術支援和管理監督。

APKWS精準火箭雖然不是美國武器庫的新東西，不過近期將之轉移用來當作對空反無人機（C-UAS）武器，獲得非常好的迴響，其搭載在戰機或直升機上對付相對廉價的無人機，比AIM-9空對空飛彈有更好的經濟效益；目前已在不少美軍F-16、MH-60R等平台上證明，其能夠擊落胡塞無人機的戰果。

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System （APKWS） Laser Guided 2.75" Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 19, 2025

APKWS II是英國貝宜系統公司（BAE System）所研發，以無導引的2.75吋Hydra 70火箭彈為主體，並結合WGU-59/B導引段、M282多用途彈頭而成的精準打擊武器，除美軍AH-64E、MH-60S等旋翼機平台外，也可掛載在F-16、A-10、AV-8B等定翼機上，用以打擊無人機等軟性目標或輕裝甲目標。

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