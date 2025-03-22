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中國2軍艦瘋狂出沒東北角 我軍全程監控
中國071型船塢登陸艦沂蒙山艦。（「Taiwan adiz」提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦未停止襲擾我國海空域，21日在我國宜蘭烏石鼻東面，又出現中國船塢登陸艦及飛彈護衛艦出沒，我軍兩艘軍艦全程掌握監控。
我海軍沱江艦。（「Taiwan adiz」提供）
軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，21日下午14時許，粉專團隊在宜蘭烏石鼻東面約32浬海域目擊中國071型船塢登陸艦沂蒙山艦（舷號：988）向南航行，另15時許同樣海域目擊中國054型飛彈護衛艦溫州艦（舷號：526）向北航行，我海軍沱江艦（PGG-618）及湘江艦（舷號：611）分別監控中。
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中國054型飛彈護衛艦溫州艦。（「Taiwan adiz」提供）
粉專也認為，長期記錄下，中國近年行為明顯就是境外敵對勢力的展現，部分不分敵我的政治人物，是否該思考對於我國國防的不支持，是否就是幫助敵人侵犯襲擾我家園的默許。
我軍湘江艦。（「Taiwan adiz」提供）