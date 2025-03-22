密研5年次世代空優戰機 波音獲F-47合約、可載無人機

美國總統川普21日宣布由波音公司獲得高達200億美元、第六代戰機F-47的合約。（圖片取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普21日宣布由波音公司獲得高達200億美元、第六代戰機F-47的合約，並表示F-47戰機將在他的任內投入生產，後續美國也會逐步取代目前約180架服役中的F-22，未來不排除將等級較低的F-47出售給盟友。

美媒「USNI News」報導，川普昨日在白宮宣布這項合約，波音公司並擊敗洛克希德馬丁公司。川普表示，早期版本的F-47已秘密測試長達五年，其性能在速度、機動性及武器搭載能力上皆無可匹敵，強調這不僅是設計上的突破，更是針對中國威脅做出的關鍵軍備佈局。

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川普並強調，該計劃的成本是保密的，但盟友表示有興趣購買該飛機。

「次世代空優」計畫去年夏天曾被暫緩，因為當時估算6代機單價恐達3億美元，是F-35的3倍，美國空軍認為難以負擔。

報導引述路透社，指出雖然沒有一位官員透露該合約的具體金額，但工程和製造開發階段的合約金額超過200億美元。

報導指出，波音目前正在建造海軍 F/A-18E/F 超級大黃蜂生產線的最後一批噴射機，該公司去年贏得了該生產線的價值11億美元的合約。

綜合外媒報導，相對於F-35，F-47將導入全新設計，包括匿蹤機身、無尾翼與尖頭外型，搭載更長航程的引擎，減少加油需求，並預計發展出無人版本以對應未來戰場需求。此外，美國空軍選定數字「47」命名此機，不僅致敬二戰時期的P-47雷霆戰機，也象徵對第47任總統川普推動該機計畫的致敬。

空軍參謀長艾爾文（David Allvin）並表示，F-47的成本將低於F-22，因為空軍機隊日後的6代機數量將多於F-22。美國空軍目前擁有約180架F-22，單價達1.43億美元。

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