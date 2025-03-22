美「國防創新小組」再出招 求低成本無人機、2烏克蘭公司入選

美國「國防創新小組」（DIU）再出招，為尋求低成本與高性能新型無人機，DIU已選定2家美國本土企業與2家烏克蘭公司，參與「阿提米絲」（Artemis）計畫，特別是烏克蘭現年產600萬架無人機，對因應新型態戰爭別有助益。（圖片取自DIU網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國「國防創新小組」（DIU）再出招，為尋求低成本與高性能新型無人機，DIU已選定2家美國本土企業與2家烏克蘭公司，參與「阿提米絲」（Artemis）計畫，特別是烏克蘭現年產600萬架無人機，對因應新型態戰爭別有助益。

軍聞網站「The Aviationist」18日報導，「阿提米絲」計畫，旨在開發一款單程（One Way）長程攻擊無人機，須符合運用成熟技術縮短研發時程、適於大量生產與低製造成本等基礎條件；還須具備快速部署、300公里航程、電戰（EW）防護能力，並能在頻寬有限、缺乏全球定位系統（GPS）支援的環境下有效運作，還須掛載多種感測器和不同武器，且能運用模組化設計持續升級，維繫美軍作戰優勢。

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報導指出，「阿提米絲」計畫雖然是在國會的要求下啟動的，但美軍的其他部門也在推行自己的可擴展無人機項目，以低成本將大規模無人機帶入高端戰爭的戰場。

DIU主管表示，國會指示的意圖是重新思考如何以比傳統程序更快的速度和規模向作戰人員提供裝備。DIU和國防部負責採購與保障（A&S）副部長國防辦公室在該計畫中，已短短四個多月的時間，透過一份「問題陳述」、招標程序、對165份提案的評估，以及「飛行演示以驗證入選公司所述能力並進入合約談判」來確定這四家公司。

DIU為此選定擁有「彈簧刀」（Switchblade）滯空攻擊彈藥開發經驗的宇航環境（AeroVironment），以及新創公司龍騎兵科技（Dragoon Technology）等2家美國公司，以及2家分別與美國軟體公司「Swan」和「Auterion」組成研發團隊的烏克蘭公司參與計畫，可望運用烏俄戰爭相關經驗與最新研發成果，加速原型設計與研發時程。

報導分析，現役噴射戰機雖然性能先進，但後勤維保與供應鏈運作成本極為高昂，因此美軍深入評估烏俄與以哈戰爭戰訓，借鏡烏軍發展低成本無人機、反制俄軍電戰干擾的新興技術，擬在2025財年結束前，取得各競標團隊的原型設計方案，並展開下一階段的測試與評估，加速籌獲新型無人機，應對高科技對手威脅。

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