M60A3升級版長怎樣 國軍期刊曝構造圖

圖為民眾目擊M60A3升級版運送畫面。（圖片取自Taiwan ADIZ）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍對美採購108輛M1A2T戰車正分批交運台灣，國軍也持續提升現役M60A3戰車性能，並委由中科院研製M60A3戰車觀瞄系統。近日民眾並在屏東恆春目擊2輛未蓋帆布、漆有中科院院徽的M60A3測試戰車，且砲塔有加裝焊接式裝甲，外型進一步曝光，引發熱議。沒想到，國軍日前出版的最新期刊，又再露出M60A3升級概念圖，可一窺戰車升級全貌。

國防部昨日上線最新《裝甲季刊》，其內文章分析M60A3購改方案，意外驚見中科院勇武計畫室設計之M60A3升級概念圖，與民眾目擊外型大致相仿。除此之外，文中另有一構改方案，是以原底盤結合輪型105公厘砲車D3樣車外型為主。

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圖為國軍《裝甲季刊》曝光M60A3購改方案概念圖。（圖片取自《裝甲季刊》）

作者表示，國軍現役主力CM-11及M60A3戰車使用共同底盤，以M60A3戰車餘裕空間焊接型砲塔作為「M60射、砲控及觀瞄系統提升」選項，案經設計圖說、系統工程發展、全系統技術備便、委製驗收測評樣車、驗收測試。砲塔經強化防護力，增設熱管理系統與，砲塔採光電、數位化及電力伺服操作，控制恆溫及濕度，以延長數位及光電設備使用壽命，加裝輔助動力系統（APU），可於靜伺狀態下，實施全天候作戰。

先前民眾目擊M60A3新樣貌，國防院副研究員舒孝煌於受訪時表示，砲塔外觀改變，應是有加裝焊接式裝甲，軍方已從雲豹八輪甲車的產製過程，獲得焊接式裝甲的製造經驗，M60A3戰車若增加焊接式裝甲，也能增加戰車的防護力。

針對砲塔後方置物籃外型改變，舒孝煌表示，從照片可明顯看到置物籃裡頭有新裝置，可能是為因應M60A3觀瞄系統升級所增加的環控裝備，環控裝備包含溫濕度控制、空氣過濾器與核生化防護等，作用是讓砲塔內的感測裝備、砲管姿態偵測、熱顯像、紅外線、雷射測距儀等射控裝備得到溫度等環境控制，不會因過熱等情況而當機，維持系統正常運作，增加戰車第一擊的命中率和擊殺能力。

圖為國軍《裝甲季刊》洩出M60A3購改方案概念圖。（圖片取自《裝甲季刊》）

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